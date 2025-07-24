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丹娜絲重創台南！　陳亭妃捐265萬元+聖母廟捐300萬元助災民

▲陳亭妃宣布將265萬元公益信託轉為救災基金，盼幫助災民重建家園，正統鹿耳門聖母廟副主委郭智輝也代表捐出300萬善款，與市府社會局完成對接程序。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲陳亭妃宣布將265萬元公益信託轉為救災基金，盼幫助災民重建家園，正統鹿耳門聖母廟副主委郭智輝也代表捐出300萬善款，與市府社會局完成對接程序。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，多處積水、農損嚴重，災民至今生活未恢復，立法委員陳亭妃24日呼籲社會大眾踴躍捐款支持災後復建，並宣布將自己265萬元的選舉補助款公益信託部分轉作救災之用，協助獨居與弱勢民眾重建家園。

陳亭妃指出，這筆捐款經律師林志雄見證、取得相關公文，同意簡化程序啟動動用，盼能發揮即時雨的效用，「我們不能等，弱勢災民正急需協助」，陳亭妃也請求市府、區公所與里長等單位提供個案資料，只要是獨居或弱勢族群，皆可申請支援。

公益信託諮詢委員林志雄律師補充，委員日前全力投入救災，奔走災區，見其辛勞，即建議可用公益信託基金協助災民，發揮最大公益價值。

▲陳亭妃宣布將265萬元公益信託轉為救災基金，盼幫助災民重建家園，正統鹿耳門聖母廟副主委郭智輝也代表捐出300萬善款，與市府社會局完成對接程序。（圖／記者林東良翻攝，下同）

身為正統鹿耳門聖母廟名譽主委，陳亭妃也感謝該廟再度伸出援手，繼2016年震災捐千萬、今年楠西震災捐300萬後，這次風災又緊急召開線上委員會議，由副主委郭智輝代表宣布捐出300萬元，支援七股等災區，並開放香客大樓安置災民。郭智輝表示，廟方希望發揮媽祖慈悲精神，協助災民度過難關。「看到災民沒水沒電、靠天吃飯，真的很不捨，我們願盡一份力量。」

台南市社會局長郭乃文表示，目前捐款統一匯入「重大災害賑災捐款專戶」，該專戶由15位委員（含外部專家、律師、會計師及災民代表）共同審議分配，確保善款使用公開透明、效益最大化。這筆捐款屬流動性資源，可用於各項急難救助及中長期重建。

▲陳亭妃宣布將265萬元公益信託轉為救災基金，盼幫助災民重建家園，正統鹿耳門聖母廟副主委郭智輝也代表捐出300萬善款，與市府社會局完成對接程序。（圖／記者林東良翻攝，下同）

物資方面，陳亭妃感謝外界的愛心響應，目前服務處已募集超過2000個太空包、上千飼料袋與帆布，分送給災民。據了解，七股、北門、學甲、鹽水、佳里、後壁、柳營等地仍短缺太空包，她也再次募集1000個，24日已陸續分送到各區公所。

丹娜絲颱風災民捐款專戶資訊：戶名：台南市政府社會局社會救助金專戶 銀行：台灣銀行台南分行 帳號：009045065055 銀行代碼：0040093 備註：「丹娜絲颱風災害捐款」

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