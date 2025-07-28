漢光實兵共8起車禍　顧立雄：要利用這樣意外事故策進國軍訓練

▲國防部長顧立雄28日赴立法院外交國防委員會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部顧立雄今（28日）上午赴立法院外交國防委員會報告「漢光四十一號演習實施成果、檢討與後續策進作為」，並備質詢。由於演習期間發生8起行車事故，除2起民車追撞事故外，有6起是因防護駕駛觀念、駕駛技術訓練所釀，顧立雄受訪時表示，將做好更好的安全駕駛訓練，對於相關路線，也都要讓官兵更熟悉相關地形，做好更嫻熟的理解，來盡量避免這些事情發生。

顧立雄說，但何意外都是屬於實戰化演習可能發生的一環，但國軍始終不認為造成這樣的意外不可避免，反而更要利用這樣意外事故，更精進、加強相關演習驗證、策進國軍的訓練。

根據國防部在上述報告中指出，後備動員部隊教育召集規劃自115年起採取「特殊專長指名申請」方式滿足高階專長需求，併採「原兵歸原位」原則，優先補充原單位、原專長職務，形成固定編組，並統一實施14日教召訓練，藉以維持後備部隊戰力。

顧立雄說，這次漢光後備動員主要驗證恢復戰力所需要的時間，規劃盡量「原兵歸原位」方式進行，這樣恢復戰力所需要的時間會比較快，所以會用這個方式來作為目前規劃的方向，不管是編制動員或者是擴編動員，如果都能夠回到原單位的話，在接受連戰訓練的進程會比較快一點，迅速恢復戰力。