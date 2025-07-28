台南「井仔腳鹽田」遭颱風重創　今年10月底前修復完成

▲交通委員會視察台南井仔腳瓦盤鹽田。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

台南井仔腳瓦盤鹽田是北門第一座、亦是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，日前受丹娜絲颱風影響，晒鹽場域及觀光遊憩設施嚴重毀損。立法院交通委員會今前往考察，觀光署表示，預計於今年10月底前完成園區內各項遊客服務設施修復，費用預估約700萬元。

台南井仔腳瓦盤鹽田自西元1818年迄今，已有200多年歷史，2009年公告為歷史建築，雲嘉南管理處結合製鹽體驗與歷史文化推廣，塑造以鹽業為主題的文化旅遊亮點，日前丹娜絲颱風襲台，台南市北門區持續遭14級以上的強風吹襲3小時以上，導致設施嚴重毀損。

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觀光署表示，已優先完成修復鹽田晒鹽區域的抽水馬達，預計今年10月底前完成園區內各項遊客服務設施修復，包含涼亭、觀景台、公共廁所、臨時賣店休憩區等工項，修復費用預估約700萬元。此外，由於井仔腳瓦盤鹽田為歷史建築，需按「文化資產保存法」提報文化資產修復計畫，經台南市政府文資處審查通過才能執行鹽田場域大型修復工程。

交通委員會今也前往台39線高鐵橋下現勘車道往北延伸至台37線，公路局說明，交通部已於去年11月27日同意辦理可行性評估，路線長約44.5公里，完成後將串聯台37線及台39線。交通部長陳世凱現場也指示公路局，將在地立委所提分期分段推動建議納入評估，尤其是臨近科學園區路段應優先推動，全案預計2027年可完成評估報告。