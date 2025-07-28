風災慰助金今起撥款！　台南設聯合服務中心假日不打烊全面開跑

▲台南市災區聯合服務中心假日持續開放受理風災慰助金申請作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，災後復原腳步不停歇，台南市政府28日召開復原進度記者會，市府祕書長尤天厚強調，截至目前已受理超過2萬件慰助金申請案，今起正式啟動慰助金撥款作業，台南11區的聯合服務中心「假日不打烊」，一站式平台與里辦公處同步進行，務求讓受災民眾在最短時間內感受到實質援助。

尤天厚指出，針對本次風災災情最重的學甲等地，市府已責成相關單位督促業者儘速修復斷訊網路、有線電視與行動通訊等民生設施，同時要求負起賠償責任。



此外，風災後廢棄物大量堆積，截至昨日累計清出超過1.94萬公噸垃圾，其中包含354公噸石棉瓦。環保局呼籲民眾不要自行棄置，避免觸法，並善用公所提供的免費「太空包」包裝分類，加快清運效率。目前災區大型垃圾清運作業大致告一段落，但環保局仍會持續收運後續清出的傢俱與雜物，請民眾主動通報，協助加快社區環境恢復。

研考會指出，目前各區公所共設置11處「災後聯合服務中心」，至今已受理超過1.7萬件慰助申辦案，服務至8月10日。市府一站式服務平台則已收件6,000多件，線上線下全面動員。

民政局表示，針對行動不便、獨居長者等弱勢個案，區公所也啟動「到府服務」。12個受災嚴重區共設立94個里服務據點，強化協助速度。而最受民眾關心的慰助金款項，將自今日起陸續撥款入帳。

社會局也補充，截至目前各界捐款突破7300萬元，並有703名志工投入災區協助清理，175處關懷據點供餐服務已全面恢復運作。

針對住屋毀損慰助金，工務局表示目前已受理21609件，並自7月25日開始陸續撥款。農業損害補助共逾2萬件，金額上看15億4千萬，民眾可至農業局官網查詢（點我看最新資訊），並請儘快完成申請作業。

交通局也指出，車輛損害慰助金申辦至8月29日止，汽車最高補助1萬元、機車2000元，截至目前已受理逾2800件。

勞工局提醒，目前災後多數屋頂需修繕，其中不乏石棉建材，具高度致癌風險。市府已與勞動部、職安署合作，在七股區公所設置「災後重建防護指揮所」，新營區也設有石棉修繕服務據點，提供防護設備與現場技術輔導。相關安全作業預計持續至8月底。