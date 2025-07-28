台南救災掀口水戰！黃偉哲、市府澄清　網友轟「又拿基層墊背」

▲YouTuber拍攝台南災後家鄉垃圾堆積畫面引發熱議，市府喊冤澄清「影片所呈現非事實」，卻引發更多民眾不滿。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南鹽水近日有YouTuber拍攝災後家鄉垃圾堆積畫面，引起社群熱議，有網友質疑市府清運與救災不力，對此市府強調「影片所呈現非事實」，澄清清潔隊已在災後20天內清運高達相當於9個月的廢棄物量，並批評影片錯誤解讀造成第一線人員受傷害，然而此番回應卻引發更多網友不滿，質疑市府不願面對問題，反將輿論轉嫁給基層。

黃偉哲市長在threads上貼文指出：「無心的幾段影片，傷害到的，是頂著高溫不眠不休為民服務的清潔隊員。昨天，有YouTuber上傳了她回到台南鹽水老家的影片，拍到垃圾堆積的畫面，讓許多觀眾質疑政府清理垃圾與救災不力。我必須鄭重澄清，這完全不是事實。事實是，環保局在災後20天內，就已經清理台南9個月份量的廢棄物。事實是，災後廢棄物本來就會「分批、不斷」的排出，同個地點往往需要分批清運三四次，而影片拍攝日剛好是民眾利用假日整理家園、清出最多廢棄物的時間點；而影片拍攝的隔天，這些垃圾就被清理乾淨了。」

「事實是，每一個清潔隊員都是不分日夜、全力投入災後環境清理，更有不少同仁是頂著高溫、甚至一日工作十小時以上，只為了讓民眾早一點回歸正常生活。拍攝影片很簡單。同時，因為錯誤解讀而傷害他人，也很簡單。在災後重建的關鍵時刻，拜託大家，請別因為沒看見，就忽略清潔隊員的努力與貢獻；傳遞正確資訊，陪伴台南市民走過艱苦的這段路。」

對於黃偉哲的貼文及市府的澄清引起網友強烈批評聲浪，有網友直言：「影片並沒有指責任何一線人員，問題是災區許多高齡村落停電斷訊長達一到兩週，市府的協助是否太慢？」更有人指出，回鄉協助時只見民間團體在場，「公部門在哪裡？」；另一名網友則憤怒表示，「每次批評市府，你就拿基層出來墊背」，指控市長黃偉哲在市民災後自救之際，卻現身外縣市政治活動，痛批其失職無感。

「二十幾天了，垃圾還沒清完，你還要講清潔隊多辛苦，市長你到底有沒有在做事？」不少網友點出，真正問題是政策統籌與後勤支援不到位，並非否定清潔人員的辛勞。網友提到「災民還在自己爬屋頂蓋帆布、點蠟燭照明，就有老人家因此喪命」，質疑市府在關鍵時刻應變不足，甚至未能給予最基本的協助，「還說人家影片不是事實？」

針對市長於社群平台回YouTuber影片所引發的討論，台南市政府表示，市長對全體團隊人員的辛勞銘感在心，社群發文主要說明台南災後復原的情況。面對豪雨特報，市府全力在第一線進行安置、防災工作，市長最關心的是偏鄉老人的安全，以避免受災戶再度遭受影響以及市民安全為優先考量。

市府表示，風災過後黃偉哲沒日沒夜投入災後復原工作，親眼看到工作人員的投入與辛勞。也理解也不捨災民重建家園的心急與委屈，市長社群發文主要目的是說明環保局清運過程，並非針對特定人士。

南市府指出，感謝社會各界對台南的關心，許多民眾透過拍攝與分享影片，提供了寶貴的觀察與回饋，有助於市府團隊更了解第一線的需求與民眾的感受。市府虛心接受每一則意見，也持續根據這些回饋檢討與改進，但有時因拍攝與實際災後復原工作的時間差，或未能完整掌握整體背景，可能會造成觀感上的誤解。市府以開放的心態面對建言，但同時也有責任向社會說明事實全貌，還原第一線同仁的辛苦付出。

市府表示，日前有youtuber拍攝台南鹽水的影片，畫面呈現大量廢棄物堆積，有媒體引用youtuber的影片，以錯誤標題「丹娜絲颱風走了19天 台南人還在等 清潔隊前面排300多戶」，導致第一線工作人員感受委屈 ，因此環保局於7月26日的記者會，針對記者錯誤報導提出嚴正駁斥，並透過畫面呈現台南的現況。市府強調，市長及市府團隊有責任呈現災後復原全貌，以及適時反映各方的心聲。