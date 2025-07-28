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美歐15%關稅協議「關鍵細節」不同調！　分析憂：仍有變數

▲▼ 美國總統川普與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）宣布美國與歐盟達成貿易協議。（圖／路透）

▲歐盟委員會主席馮德萊恩、美國總統川普宣布，美國與歐盟達成貿易協議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美歐27日宣布達成貿易協議，對歐洲進口商品課徵15%關稅，歐盟則承諾在未來幾年採購價值7500億美元的美國能源，並且在美投資6000億美元。不過美國總統川普、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在部分細節說法不同，顯示出執行層面的困難與疑慮。

【藥品】
川普表示，歐盟輸美商品課徵15%關稅之外，但歐洲藥品可能面臨更高額稅率，而歐盟也同意對美國商品實施「零關稅」。不過馮德萊恩主張，歐洲藥品也適用15%關稅，雙方說法明顯矛盾。

美國官員稍後解釋，歐盟藥品確實適用15%稅率，但美國仍將在3周內啟動232條款調查，其法源依據是美國《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條，賦予總統權力根據國安理由實施更高額關稅。

▼川普宣布的對等關稅，持續影響全球經濟。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普考慮出訪蘇格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

【鋼鋁】
川普堅持50%關稅維持不變，馮德萊恩卻表示稅率將會調降，並且建立配額制度。華府高層澄清，美歐協議並未涵蓋鋼鋁貿易，所以仍會維持現行的50%關稅。

根據這項協議，絕大多數歐洲商品面臨15%關稅，儘管比川普先前威脅的50%更低，但仍遠高於川普上任前歐洲平均1%的關稅水準。除了15%關稅，歐盟還承諾向美國採購價值7500億美元的天然氣、石油與核燃料，並且加碼投資6000億美元。

▼洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

荷商安智銀行（ING Bank）全球宏觀經濟主管布茲斯基（Carsten Brzeski）認為，儘管最終關稅低於原先預期，但這份協議最大的警訊是「一切仍無白紙黑字。」

《華爾街日報》則指出，美歐協議顯示15%很可能成為美國對大多數貿易夥伴「最低關稅門檻」。目前關稅最低的是英國，稅率只有10%。

專家指出，今年稍早的10%基準關稅，已經讓歐盟執委會把年度經濟成長預測從1.3%下修至0.9%，如今15%的衝擊更加不容小覷。此稅率將會影響企業決策，推動美國物價調漲，但還不至於阻斷全球貿易流動。

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關鍵字：

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