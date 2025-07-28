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美中貿易會談「為川習會鋪路」　專家預測：關稅期限再延90天

▲▼ 川習,川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家預測，美中關稅期限可能再延長90天。圖為川普與習近平握手。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美中關稅期限8月12日即將來臨，兩國官員28日在瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）繼續會談，試圖達成持久協議，避免高額關稅。分析人士預期，雙方很可能把關稅寬限期「再次延長90天」，儘管看似沒有顯著成果，卻能夠為10月底、11月初可能舉行的「川習會」鋪路。

川普政府27日與歐盟達成迄今最大規模貿易協議，對汽車在內的歐盟進口商品課徵15%關稅，歐盟則承諾在未來幾年採購價值7500億美元的美國能源，並且在美投資6000億美元。

《路透社》指出，美中會談預計不會取得類似突破，但貿易分析師認為，雙方很可能把關稅與出口管制的休戰協議再次延長90天。這麼長時間的延期，不僅能夠避免進一步升級，也有助於促成今年10月底或11月初可能舉行的「川習會」。

川普先前透露，他很快就會前往中國進行一場具有里程碑意義的訪問。如果關稅和出口管制問題再度升級，可能破壞這項計畫。

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲美中關稅協議影響全球市場。圖為洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

此前《南華早報》引述知情人士說法報導，未來90天美中將避免推出新關稅，或者採取其他可能導致升級的舉措。美國財政部發言人拒絕回應此事，但財政部長貝森特（Scott Bessent）曾暗示關稅寬限期延長一事，並稱他希望中國重新平衡經濟模式，從仰賴出口轉向更多國內消費，這也正是美國政治決策者數十年來的長期目標。

美中5月和6月分別在日內瓦及倫敦舉行的貿易會談，重點是把兩國對彼此課徵的3位數關稅降下來，並且恢復稀土及輝達（Nvidia）H20晶片等商品的出口管制，尚未觸及更廣泛經濟議題，例如美國不滿中國採取國家主導與出口導向的經濟模式，使得廉價商品充斥全球市場，以及中國抱怨美國對高科技產品實施國安出口管制，阻礙中國經濟成長。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）認為，日內瓦與倫敦會談旨在讓2國關係回到正軌，以利針對最初引發分歧的問題進行談判，「如果這些事情出現初步成果，我會感到驚訝。（關稅）停火再延長90天似乎是最可能的結果。」

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界揣測，川普與習近平可能在10月底會晤。（資料照／達志影像／美聯社）

北京清華大學戰略與安全研究中心（CISS）研究員孫成昊（Sun Chenghao）認為，華府可能藉著川習會，調降先前以芬太尼（fentanyl）毒品問題為由，向北京課徵的20%關稅。作為交換，中方可能兌現2020年增購美國農產品的承諾，「元首峰會的未來前景對於談判非常有利，因為大家都想要達成協議，或者提前鋪平道路。」

也有分析人士認為，中國可能要求美國降低針對大多數商品課徵的55%多層關稅，並進一步放寬對於高科技產品的出口管制。北京主張，此舉有助於減少美國對中國的貿易逆差。2024年，美國對中國貿易逆差達到2955億美元。

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