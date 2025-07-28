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大罷免「為何流失中間選民？」　名醫曬恐怖截圖：把台灣撕裂到極點

▲▼民進黨台北市議會黨團主辦「為愛罷免，為愛同意」大罷免造勢晚會晚間於榮星花園舉行，曹興誠、吳思瑤、吳沛憶、王義川、洪健益、許淑華、顏若芳、張文潔、林亮君、吳怡農、山除薇害—罷免王鴻薇團隊、剷除黑芯-信義南松山罷免團隊出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨大罷免造勢晚會。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

726大罷免落幕，最終25件罷免案全數失敗，而民進黨內部也檢討聲浪不斷。胸腔科名醫蘇一峰今坦言，為何罷團行動會流失中間選民，「選舉前大搞對立，選輸就要離開台灣、移民，這樣子叫多愛台灣？」

蘇一峰在臉書表示，當前有部分政治勢力與支持者，將一切質疑的聲音打成「中國同路人」，把台灣推向極端民粹，隨意痛罵侮辱在野陣營，甚至有人更激進地主張，「清洗一般民眾！打掉雜質！」

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他也不禁感嘆，「選舉前大搞對立，選輸就要離開台灣、移民，仇恨列車失速開到極限，把台灣撕裂到了極點，這樣子叫多愛台灣？」

▲有網友在Threads上發表激進言論。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

▲有網友在Threads上發表激進言論。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

不僅如此，蘇一峰還曬出截圖，有激進者稱，應趁戰亂中想辦法洗清人口，還說用貼紙符號識別各家，若門口沒有貼紙者，就先假設是敵人，來分物資口號不對就趕走，這讓他不禁心寒，搖頭直呼「Threads上有人提倡清洗人口，殺死藍白的支持者。」

對此，網友們紛紛回應，「真是瘋魔」、「這不用社維法嗎」、「這走火入魔了」、「正義之言」、「謝謝蘇醫師講出沉默多數的心聲，每天回家罷團在我家門口捷運站宣講，時間久了會覺得很吵，希望趕快回到那個祥和的社會。未來他們繼續鬧，我會繼續默默的用民主選票送他們回家」、「真正愛台灣不會這樣亂搞」。

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