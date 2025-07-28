大罷免失敗柯建銘應請辭？　吳思瑤：讓子彈飛一會兒

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免大失敗，外界點名民進黨團總召柯建銘應請辭負責。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（28日）表示，笑罵由人，就讓子彈飛一段時間吧，該檢討、受到責難、批評的都虛心面對檢視，確實沒有人100分，那就是努力做到更好。

針對外界開始找「戰犯」，將矛頭指向民進黨團總召柯建銘，認為應請辭，長吳思瑤今早受訪表示，就讓子彈飛一段時間吧，笑罵由人，該檢討、該受到責難、該批評都虛心面對、檢視，確實沒有人100分，那就是努力做到更好，聽到了好朋友聲音、建議。執政黨團至少幹事長她本人一樣如常，在今天一早進入黨團辦公室，檢視本週議案、議程有哪些、攻防重點在哪裡，朝野對話合作在哪些部分有機會。

吳思瑤指出，這場罷免失利，只是讓立法院席次生態維持原狀，國民黨沒有因此增加席次，民進黨也沒有一次增加席次，如同擂台賽一般，他們守衛成功，我們失敗，立法院最壞的狀況就是回到原點。民進黨在這次動員、資源調派上不夠積極的地方，我們確實需要檢討，也深刻檢討。這個責任，執政黨需要承擔，不應該由辛苦的公民朋友獨自面對。失利就是失利，挑戰失敗就是失敗，沒有藉口理由，該檢討就檢討。

吳思瑤說，民進黨在下一戰823罷免案，必然要扛起更重大的責任，沒第二句話，這段時間會虛心面對每一個人提出來的意見跟聲音。726投票後確實很多究責檢討聲音，這段時間我們要虛心面對每種聲音意見，展現很大的雅量。本來做不好，就笑罵由人，子彈一定會飛一陣子，我們要挺得住。眼前823戰役，不會落下任何公民罷團孤軍作戰，反而會竭盡全力陪伴公民罷團。

至於內閣是否改組、何時改組？吳思瑤表示，民進黨團尊重行政團隊規劃，但站在立法院黨團立場，也期待執政團隊在艱困時刻能沉著應對，展現領導國家的能力，端出具有高度社會正當性的民生議案。各政黨應該持續練習合作，而非一再重複朝野對立。民進黨團會不斷遞出橄欖枝，立法院會種滿橄欖枝樹，朝野會練習進一步和解，沒有人喜歡打鬧，她也不喜歡每次都怒目相視。