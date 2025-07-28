嘆南台灣又泡水政府在哪？　趙少康：死忠支持民進黨卻被賴清德輕視

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

南台灣近日先是遭到丹納斯颱風重創，今（28日）雲嘉南又再度豪雨成災，多個地區緊急停班停課。對此，前中廣董事長趙少康發文為南台灣祈福，他也直言，南台灣又泡水，政府在哪裡？事先的防災處置跟後續復舊讓人不敢置信，虧得南部民眾大多死忠支持民進黨，把黨當成親生子，卻被賴清德輕視，真的是「寵子不肖」。

趙少康表示，竹節草颱風意外復活，引進大型低壓帶，南台灣再度暴雨成災，丹納斯颱風帶來的災情還沒完全恢復，豪大雨又來，雲嘉南民眾真是辛苦了。

趙少康表示，今天一大早雲嘉南再度豪雨成災，多個地區緊急停班停課，新聞畫面傳來後壁等地的淹水災情，可以想見，這場雨對南部農漁民將再度帶來重大損失，辛苦一整年的收穫可能毀於一旦，實在讓人不捨。

趙少康提到，而丹納斯颱風都離開快一個月了，南部還有居民的屋頂沒修復，部分地區沒有第四台、沒有網路、沒有通訊，復耕的蔬菜還沒採收上市，這場雨又來，再度帶來農損，北部菜價也居高不下。

趙少康直言，天地不仁，讓南部屋漏偏逢連夜雨，台灣還呈現無政府狀態，虧得南部民眾大多死忠支持民進黨，把黨當成親生子，卻被賴清德輕視，又要老人家自己爬屋頂蓋帆布，又質疑災民沒手機訊號，真的是「寵子不肖」。

趙少康認為，極端氣候下，即使全年降雨量沒有明顯變化，但是強降雨頻率越來越高，雨下得這麼急，超過防洪系統負荷能力可以理解，政府事先的防災處置跟後續復舊卻讓人不敢置信。

最後，趙少康強調，726大惡罷結束了，賴清德的期中考拿了零分。如果再不苦民所苦、傾聽民意，當人民連安居樂業都不可求，那反抗就是義務。

▼趙少康為南台灣祈福，也質疑政府防災處置。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）