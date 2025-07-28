陳昭姿喊「釋放柯文哲」綠白可望合作　沈伯洋：我們不能影響司法

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免失敗，針對綠白合作，民眾黨立委陳昭姿拋出3條件給民進黨，其中一項是釋放前民眾黨主席柯文哲。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（28日）表示，如果要合作的前提是去破壞司法獨立，在偵辦中的個案將任何嫌疑人直接放出來，台灣社會很難接受。合作不是用條件談，更不是各政黨利益交換，必然是以國家人民利益為依歸。民進黨立委沈伯洋則說，我們不能去影響司法。

陳昭姿27日透過臉書發文，發表名為「如果我可以決定」的貼文，提出三項訴求：第一，希望民進黨「公平對待柯文哲」，立即釋放柯文哲，回歸法律辦案，停止政治黑手介入；第二，接受國會改革三讀通過的事實，強調這是民進黨在野時期多位立委奮力推動的成果；第三，儘速通過行政怠惰多年未決的《代孕法案》，這項法案過去也曾獲總統賴清德與多位綠營立委支持。如果這三項條件能實現，白綠關係便有望修補，雙方能重新開放議題合作。

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，吳思瑤今日受訪表示，合作是在具有社會正當性的議題或議案法案，如果陳昭姿開條件，但合作不是用條件談，更不是各政黨利益交換，必然是以國家人民利益為依歸。

吳思瑤直言，如果要合作的前提是去破壞司法獨立，在偵辦中的個案將任何嫌疑人直接放出來，台灣社會很難接受，這也不是行政權、立法權擁有的權限，而是司法權，司法權是獨立的。若讓國會擴權法重新上路，是挑戰憲法法庭的違憲宣判，不是執政黨、行政院、立法院民進黨團能做到的，因為那是憲法規定，也是司法權。

吳思瑤強調，合作希望在社會正當性的議題、法案上，但對於政黨利益交換，顯然不是社會樂見的。

民進黨立委沈伯洋受訪時則說，司法獨立，由法官決定，我們不能去影響司法。談到柯文哲就想到他的國安法被擋很多次，有一半是民眾黨擋的。他曾問過民眾黨有沒有轉圜的餘地讓國安法可以通過，對方說回去問柯文哲，後來柯文哲認為只要能修正一些可以試試看，但後幾個禮拜就發生柯文哲現在的案件。

沈伯洋強調，我們沒有放棄跟其他黨溝通，但對方不一定想要跟你溝通。至於國會改革部分，民進黨法案一直被丟包，如果真的要改革不就要協商嗎？為何一直丟包民進黨版本，只讀他們的版本？