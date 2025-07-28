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分析／「抗中保台」為何失效了？　民眾情緒疲勞反感出征貼標籤

▲▼民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透）

▲民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透）

文／陶本和

大罷免落幕後，出現各種民進黨「抗中保台」牌失效的討論。不可否認，過去一年多來，不論現實生活或網路上，出現各種逼人表態、出征互貼標籤的現象，甚至有不支持台派就是親中的指責；換言之，「抗中保台」已有明顯過度政治正確的傾斜，這會讓民眾產生情緒疲勞，進而反感。值得注意的是，所謂的「第五縱隊」很可能在這樣的氛圍下悄悄形成。

政大選舉研究中心有一份「台灣民眾台灣人／中國人認同趨勢分布」的調查，自1992年6月至2025年6月，長達30年的資料顯示：自認是台灣人的比例，在近10年來，都維持在六成以上；認為自己是中國人的比例，在過去30年趨勢上，從25%一路滑落到3%至4%。

從這份民調趨勢來看，國民的國家認同其實是很一致的，甚至可以說是政治正確的全民共識。因此，大陸國台辦或國內特定人士，將這次大罷免的結果，定調成是抗中保台的失敗，或是所謂台灣人自願選擇中國的說法，都是自欺欺人。

▼台灣人認同與中國人認同調查趨勢。（圖／政大選舉研究中心）

▲▼台灣人認同與中國人認同調查趨勢。（圖／政大選舉研究中心）

不過，不可否認的是，「抗中保台」的這張牌民進黨打了10年，如今確實是效益有限。至於為何？或許從過去這一年多的社會氛圍可推敲一二。不難注意到，不論在現實生活或網路社群上，近年出現越來越多，各種逼人表態、出征貼標籤的現象，甚至有不支持台派就是親中的指責。

這種現象的產生，可能是有人故意為之，但民進黨的政治人物，某程度上也該負起責任。舉個簡單的例子：在民進黨立委王世堅跟柯建銘的大戰中，王世堅曾勸柯建銘「不能不同意見就說是共匪，應該適可而止」。

確實，政治人物身為大眾領袖，會對追隨的支持者、台派人士帶來潛移默化的影響，不論是學習或模仿。從這個角度來看，民進黨特定幾位政治人物應該也難辭其咎。舉辦集會遊行活動的人有一句話，「有本事把人帶出來，就要把人帶回去」。同理，身為政治領袖，也要適時約束自己的跟隨者與支持者。

進一步言，當社會跟網路社群，廣泛出現逼人表態、不支持台派就是親中的氛圍出現時，「抗中保台」這個本來是政治正確的理念，變得「過度政治正確」，民眾就會容易產生情緒疲勞，而疲勞久了便會令人反感。

其實，這個氛圍是很危險的，所謂的「第五縱隊」很可能在這個氛圍下形成。到底什麼是「第五縱隊」？這個名詞的出現，是在1936年西班牙內戰，叛軍法西斯將領佛朗哥（Francisco Franco Bahamonde）旗下派遣4個縱隊進攻首都馬德里。當時，佛朗哥對外表示，他們已經有4個縱隊包圍了馬德里，而第5縱隊已經潛伏在馬德里城內。

這時候，馬德里城內開始互相猜忌，互相質疑對方就是第五縱隊，西班牙共和政府甚至認為，監獄裡的上千名政治犯就是第五縱隊，連夜將他們處決。在佛朗哥的部隊還沒真正開始攻城時，馬德里內部已經亂成了一團。

因此，第五縱隊嚴格說起來，不一定指的是「某人」、「某個群體」或是「某個政黨」。在台灣來說，第五縱隊不一定是來自中共的共諜或內應，而是一種「社會氛圍」、一種「效應的發酵」。回頭來看台灣的社會氛圍，有沒有覺得很熟悉？

事實上，在野黨與其支持者攻擊執政黨，在民主社會是再正常不過的事，而執政黨的支持者，貼在野黨親中標籤，也算是合理的反射動作，但是搞不好，兩邊都不是第五縱隊，而是中共從中做梗，刻意製造出朝野互相猜疑是第五縱隊的氛圍，就像1936年的馬德里。

中共目的很明顯，就是要讓台灣朝野殺紅眼，對立不斷激化，在任何議題上，永遠都沒有辦法達成共識，當然也更進一步弱化「抗中保台」這張牌的影響力。因此，很有可能，當我們在指摘他人是共匪、貼標籤的同時，也落入老共設下的圈套，不小心也成為第五縱隊；所以，在大罷免告一段落的此刻，社會應該冷靜下來想想，下次要貼標籤之前，先三思個幾回。

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