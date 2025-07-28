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誠信教育與運動倫理　北市政風處辦「青廉營」提升法治素養

▲▼北市政風處辦「青廉營」提升法治素養。（圖／臺北市政府提供）

▲北市政風處辦「青廉營」提升法治素養。（圖／臺北市政府提供）

生活中心／綜合報導

為提升高中生的誠信意識與法治素養，台北市政府政風處於近日舉辦為期兩天的「有為青廉·鬥陣效廉—誠信運動青年營」。透過實地參訪、專題講座及運動倫理教育，活動也希望引導青年將誠信精神融入個人成長與公共責任中，並深化對法律規範與品格操守的理解，進一步培養具備誠信素養的優質運動人才。

兩日活動中，學員走訪法務部廉政署、司法院、台北市政府警察局及法務部矯正署八德外役監獄等單位，透過親身參訪，了解制度運作及其對社會的深遠影響。

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政風處長高伯陽在開幕致詞中強調，期望學員能將「誠信比賽、守法行為、尊重對手」內化為人生核心信念，讓誠信成為人生賽道上的堅實力量。他並指出，政風處將持續結合教育現場、社會脈動及跨域合作，推動更多有溫度、有深度且具行動力的廉政推廣行動，讓誠信精神在新世代扎根。

▲▼北市政風處辦「青廉營」提升法治素養。（圖／臺北市政府提供）

▲▼政風處長高伯陽指出，政風處將持續結合教育現場、社會脈動及跨域合作，推動更多有溫度、有深度且具行動力的廉政推廣行動，讓誠信精神在新世代扎根。（圖／臺北市政府提供）▲▼北市政風處辦「青廉營」提升法治素養。（圖／臺北市政府提供）

活動特別安排兩場具代表性的專題講座，從運動實務與法律層面切入誠信教育。台北市立大學女籃教練錢薇娟主講「球場之外的賽局：運動員職涯規劃」，以運動員的長遠發展為視角，探討如何在競技場內外保持誠信操守。士林地檢署檢察官邱獻民則帶來「不是每個犯規都能輕鬆帶過—運動犯罪偵查與起訴」，深入剖析運動與法律的交集，強調誠信行為的法律後果及重要性。

此外，活動特邀台北台新戰神球員丁聖儒分享自身經歷，勉勵學員在成長道路上，不僅要努力變得更強，更要學會正直與負責任。他表示：「一名真正成熟的運動員，不只是球場上的拚搏者，更是能在場外為自己人生負責的人。」他的故事為學員提供了誠信與責任的具體範例。

台北市政府政風處致力推動廉潔教育，並結合市府「運動之都」施政願景，創新出版《Fight again！運動鬥陣行》漫畫教材。該教材藉由青春熱血的校園情節，融入「公平競技」與「運動家精神」等多元議題，成功引導國中、小學生認識品德與運動倫理的核心價值。

114年度，政風處進一步以「運動誠信」為主題，針對高中生進行更深層次的品格教育與法律知能培訓，期望深化廉潔誠信的推廣，讓學生在追求競技成就的同時，也能培養尊重規則、誠信比賽等良好品格。透過此營隊，學生運動員不僅強化了法律意識與誠信操守，也逐步將正向價值內化於平日訓練與比賽中。

▲▼北市政風處辦「青廉營」提升法治素養。（圖／臺北市政府提供）

▲北市政風處辦「青廉營」提升法治素養的第一天，透過桌遊參與破冰與建立團隊精神。（圖／臺北市政府提供）

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