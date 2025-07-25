家具品牌GAGU驚傳無預警倒閉　消保官：受害者「先保留交易單據」

▲GAGU 北歐家具。（圖／翻攝自Facebook／GAGU 北歐家具工廠）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市法務局昨（24日）表示，GAGU家谷北歐家具驚傳無預警倒閉，目前已受理17件消費申訴，北市府消保官提醒，受害消費者先保留手上相關單據或交易紀錄，若當初使用刷卡付款，則可速詢發卡銀行申請爭議款，以保障權益。

台北市政府法務局今日發布消費警訊表示，「家谷生活網路股份有限公司」（GAGU家谷北歐家具工廠）的員工於22日發文指出，收到邱姓負責人訊息指稱，公司因短期資金困難將「暫時停業3個月」。

法務局說明，家谷公司負責人的訊息，引發已付訂金或已全額付款訂購家具之消費者不滿，且無論透過官網、電話皆無法聯繫上業者，疑似已無預警倒閉。

由於當前狀況仍未明，北市消保官提醒，受害消費者先保留手上相關單據或交易紀錄，如仍聯繫業者未果或業者拒不退費，可評估是否向法院聲請核發支付命令或起訴求償，若當初使用刷卡付款，則可速詢發卡銀行申請爭議款，以保障權益。

法務局透露，經統計截至7月24日上午11時，北市府已受理17件消費申訴，統計爭議金額加總逾新臺幣90萬元，申訴內容多為訂購家具、沙發或床墊等商品未到貨，皆已支付定金或已付清全款，要求業者儘速出貨或進行退款。

法務局強調，北市消保官昨日已會同主管機關台北市商業處派員兵分二路稽查總公司及台北中山分公司，總公司登記地址現場查無營業情形，經查該址現由全聯福利中心承租。

至於台北中山分公司的部分，法務局表示，經稽查人員按門鈴亦無人應答，經附近商家及大樓管理員表示，業者於上週仍有開門營業，亦有消費者來店參觀。

不過，法務局說，中山分公司自21日起，即無人上班營業，須待上班日方能確認是否還有員工上班，北市商業處後續將函請業者及負責人儘速到市府說明及配合行政調查，以釐清案情。

最後，消保官再度提醒，消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812或6164詢問，台北市政府法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。