池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

▲五校聯手，「池聲穗樂」溫馨登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

池上鄉五所學校26日晚間在日暉國際渡假村國際宴會廳舉辦聯合音樂會，學生們以豐富的藝術演出呈現音樂教育的成果與在地文化風貌。這場名為「池聲穗樂」的音樂會由池上國中策劃舉辦，並結合萬安、福原、大坡與海端等四所國小，展現跨校合作與社區共育的教育精神。

演出內容涵蓋直笛、管樂、弦樂與合唱等多樣形式，從古典到現代、民謠到動畫主題曲，並巧妙融合原住民族語歌曲與地方文化意象，讓在場觀眾不僅聽見學生們的學習成果，更感受到池上地區豐富的文化底蘊。全場掌聲頻頻，氣氛溫馨熱烈。

整場音樂會歷時數月籌備，由池上國中師生負責節目規劃與視覺統籌，展現學生在藝術與實務操作上的能力。而活動結束後，由池上農會指導學生運用當地米食與農產品製作的點心，則為整場活動增添在地特色與生活教育意涵，也象徵著從田園到餐桌的學習歷程。

教育處長蔡美瑤出席活動時表示，藝術教育能夠啟發學生的創造力與自信心，尤其在偏鄉，更具有翻轉學習經驗的重要價值。此次五校聯合音樂會不僅讓孩子們站上舞台，也促進社區與學校之間的連結，共同營造具生命力的學習環境。

池上國中校長蘇意媛指出，學生能夠自信登台，是師長與家長共同努力的成果。透過這場聯合演出，五校間建立了深厚的合作基礎，也讓藝術教育在偏鄉逐步深化。此外，也感謝池上農會的協力支持，讓學生從農產實作中學習生活技能，落實在地教育理念。

教育處補充，未來將持續推動各學區發展特色課程與藝文活動，鼓勵教師跨校協作，培養學生的多元素養，並讓每一所學校發出屬於自己的教育聲音，豐富學生的成長旅程。