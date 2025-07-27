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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

▲▼ 罷團舉辦「罷免投同意，台灣需要你」迎向成功凱道晚會，沈伯洋宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

726大罷免大失敗後，民進黨立委沈伯洋27日表示，罷團就是公民的集結，沒人該被檢討。他認為，真正該檢討的是政治人物，更重要的是執政黨的政治人物，他坦言自己這次做得不好，對罷團的需求掌握不夠，對地方政治理解不足，導致協調不力，責無旁貸。

「罷團，無需檢討。」沈伯洋表示，罷團就是公民的集結，沒有人該被檢討，只因為行使了公民權利，而且無論是投下同意或不同意的票。民主社會裡，每一票背後的理由都不必交代。

沈伯洋認為，真正該被檢驗的，是政治人物，更重要的，是執政黨的政治人物，「因為我們是有權力的人，有權力就該承擔責任」。

沈伯洋說，「所以，我先來。我在反共大聯盟裡協助行動，又是民進黨籍的立法委員。協調罷團、黨中央與聯盟，是我的責任。但這一次，我做得不好」。

他坦言，自己對罷團的需求掌握不夠，對地方政治理解不足，導致協調不力，責無旁貸。如果沒有幾位夥伴硬撐支援，結果可能更慘，「這一點，錯在我」。

沈伯洋表示，罷免不只是一場政治動員，更是一場系統協作的考驗。他該扮演的角色，沒做到位。他說，當然需要檢討，因為必須更好，檢討不是內鬥，而是負責，對外才更有力量，他說自己無法替所有人發言，但希望下一步，不要只是在說反省，而是拿出行動。

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