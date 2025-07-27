　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹節草颱風「對流雲系助攻」減弱又增強　中南部防劇烈雨勢

▲▼竹節草颱風減弱後，今早又增強為熱帶性低氣壓。（圖／氣象署提供）

▲竹節草颱風減弱後，今早又增強為熱帶性低氣壓。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

竹節草颱風昨天減弱為一般低氣壓，今天上午8時又增強為熱帶性低氣壓TD11，中央氣象署表示，主因琉球群島一帶目前有明顯對流雲系提供能量，但再變回颱風機率不大，預計明、後天移動過程可能為台灣帶來長浪，未來一周加上西南風影響，中南部慎防劇烈雨勢。

竹節草颱風23日晚間在菲律賓西方海面生成，通過台灣東南方海面，昨天減弱為一般低氣壓，今早又增強為熱帶性低氣壓TD11，氣象署預報員劉沛滕表示，其目前在琉球群島附近，預計明天下半天往西通過東海，朝中國浙江一帶移動，明、後天台灣沿海需留意其帶來的長浪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕指出，包含熱帶性低氣壓TD11在內的周邊環境都是大低壓帶，台灣在低壓帶偏南邊，加上西南風水氣影響，中南部未來一周雨勢增加，甚至有劇烈豪雨出現機率，周五前都要留意。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，隨著竹節草領導的大型低壓帶往東海移動，帶動西南風增強，同時外圍風場與西南風交會容易激發強烈雷雨帶，並帶來持續性的雨勢，明晚至周二南部地區高機率出現致災性強降雨。此外，西南氣流正位於台灣南端，若強風軸稍微北抬、更靠近南部陸地，雨勢將非常猛烈。

劉沛滕指出，竹節草颱風從菲律賓北上過程中剛好遇到垂直風切大、對流雲系較弱，因此在巴士海峽一帶減弱，由於目前位處的琉球群島剛好又有明顯對流雲系發展，因此重新增強為熱帶性低氣壓，也不排除再增強為颱風，但機率不大。

他表示，過去這種減弱又增強的熱帶系統不多，上次發生為2021年的盧碧颱風，當時其從華南一帶減弱，以熱帶性低氣壓通過台灣北側，到琉球群島又增強為颱風。

另外，劉沛滕指出，目前西北太平洋還有第9號颱風柯羅莎颱風存活，但距離台灣2500公里遠，雖然是中度颱風規模，仍對台灣較無影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟：社會敗類　
快訊／泰軍炮擊「柬埔寨平民區」！　死傷不明
快訊／瑟七等5啦啦隊慕獅女孩　宣布離隊！
快訊／失蹤一夜找到了！15歲少年成冰冷遺體
快訊／蕭美琴發聲：好多需要審視檢討
柬埔寨部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場　泰8府拉警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟「社會敗類」：需教訓

快訊／天候影響！小三通金門往返廈門今16:10起停航

竹節草颱風「對流雲系助攻」減弱又增強　中南部防劇烈雨勢

雪糕吃到一坨「黑色毛髮惡臭物」！她一聞秒乾嘔、男友慘烙賽

24歲存到第一桶金！她為「這件事」全花光　網全挺： 超值得

反罷免被出征到暫停營業！大票敲碗「永康街飯糰」：該工作了

大罷免慘輸！前綠委喊「普發現金加碼到5萬」：要排富

這縣市發錢了！65歲以上「每人領1萬」　最快7月底入帳

大罷免失敗！Cheap曝原因「人都嚇跑了」嘆：國民黨沒那麼強

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟「社會敗類」：需教訓

快訊／天候影響！小三通金門往返廈門今16:10起停航

竹節草颱風「對流雲系助攻」減弱又增強　中南部防劇烈雨勢

雪糕吃到一坨「黑色毛髮惡臭物」！她一聞秒乾嘔、男友慘烙賽

24歲存到第一桶金！她為「這件事」全花光　網全挺： 超值得

反罷免被出征到暫停營業！大票敲碗「永康街飯糰」：該工作了

大罷免慘輸！前綠委喊「普發現金加碼到5萬」：要排富

這縣市發錢了！65歲以上「每人領1萬」　最快7月底入帳

大罷免失敗！Cheap曝原因「人都嚇跑了」嘆：國民黨沒那麼強

正妹控外籍男同事暗巷性侵　一句「有種你就摸啊」吞敗

日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅

資訊爆炸的時代！「篩選資訊」是避免時間與情緒的浪費

山西暴雨巴士失聯！載有12名外出務工人員

布勃利克勇奪基茨比厄爾冠軍　連續兩站ATP巡迴賽封王

前米其林餐廳日籍主廚留台創業　全預約制日料「月白」落腳台北

蟬聯四屆米其林綠星！隱身陽明山與世隔絕　竹簾包廂欣賞禪風庭院

國6「國姓1號隧道」連環撞！4車頭尾相連　10多人無奈下車

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟「社會敗類」：需教訓

IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

生活熱門新聞

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

他一句翻譯「賴清德罷免談話」　網愣：甩得真徹底

大罷免慘輸！前綠委喊「普發現金加碼到5萬」

大罷免「最大受害者」全場歪樓：又是牠

大罷免失敗！Cheap嘆極端支持者把人都嚇跑了

他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因

罷免翻車現場「深綠公婆崩潰」　她憋住不能笑

鍾明軒抖內八炯直播1690元：造謠哥回去哭

反罷免成功！館長開心出國了「宣布去大陸設總部」　

更多熱門

相關新聞

颱風重創烏腳病醫療紀念館草蓆工廠文物泡水、市博出手搶救

颱風重創烏腳病醫療紀念館草蓆工廠文物泡水、市博出手搶救

受到丹娜絲颱風侵襲，位於台南北門的「台灣烏腳病醫療紀念館」傳出災情，不僅建築結構受損，紀念館附設的草蓆工廠屋頂也因漏水，導致多件歷史文物泡水損毀，館方在志工協助下，緊急清理搶救文物，部分與烏腳病防治有關的重要資料再度曝光，引發外界關注這段曾深刻影響濱海社區的公衛歷史。

中南部一張圖曝「下周致災性強降雨」！網哀號

中南部一張圖曝「下周致災性強降雨」！網哀號

又有颱風醞釀！　模擬路徑曝

又有颱風醞釀！　模擬路徑曝

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

薇帕剛走雙颱接近！中國氣象台急發預警

薇帕剛走雙颱接近！中國氣象台急發預警

關鍵字：

竹節草颱風

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面