竹節草颱風「對流雲系助攻」減弱又增強　中南部防劇烈雨勢

▲竹節草颱風減弱後，今早又增強為熱帶性低氣壓。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

竹節草颱風昨天減弱為一般低氣壓，今天上午8時又增強為熱帶性低氣壓TD11，中央氣象署表示，主因琉球群島一帶目前有明顯對流雲系提供能量，但再變回颱風機率不大，預計明、後天移動過程可能為台灣帶來長浪，未來一周加上西南風影響，中南部慎防劇烈雨勢。

竹節草颱風23日晚間在菲律賓西方海面生成，通過台灣東南方海面，昨天減弱為一般低氣壓，今早又增強為熱帶性低氣壓TD11，氣象署預報員劉沛滕表示，其目前在琉球群島附近，預計明天下半天往西通過東海，朝中國浙江一帶移動，明、後天台灣沿海需留意其帶來的長浪。

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劉沛滕指出，包含熱帶性低氣壓TD11在內的周邊環境都是大低壓帶，台灣在低壓帶偏南邊，加上西南風水氣影響，中南部未來一周雨勢增加，甚至有劇烈豪雨出現機率，周五前都要留意。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，隨著竹節草領導的大型低壓帶往東海移動，帶動西南風增強，同時外圍風場與西南風交會容易激發強烈雷雨帶，並帶來持續性的雨勢，明晚至周二南部地區高機率出現致災性強降雨。此外，西南氣流正位於台灣南端，若強風軸稍微北抬、更靠近南部陸地，雨勢將非常猛烈。

劉沛滕指出，竹節草颱風從菲律賓北上過程中剛好遇到垂直風切大、對流雲系較弱，因此在巴士海峽一帶減弱，由於目前位處的琉球群島剛好又有明顯對流雲系發展，因此重新增強為熱帶性低氣壓，也不排除再增強為颱風，但機率不大。

他表示，過去這種減弱又增強的熱帶系統不多，上次發生為2021年的盧碧颱風，當時其從華南一帶減弱，以熱帶性低氣壓通過台灣北側，到琉球群島又增強為颱風。

另外，劉沛滕指出，目前西北太平洋還有第9號颱風柯羅莎颱風存活，但距離台灣2500公里遠，雖然是中度颱風規模，仍對台灣較無影響。