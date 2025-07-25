薇帕剛走雙颱接近！　中國中央氣象台颱風、暴雨預警齊發

▲「范斯高」與「竹節草」雙颱共舞。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台25日06時發布颱風藍色預警、暴雨黃色預報，第7號颱風「范斯高」（熱帶風暴級）的中心，25日早晨5點鐘位於浙閩交界，東偏南方約385公里的東海南部海面上，中心附近最大風力有8級（18公尺／秒）。第8號颱風「竹節草」也緊跟在後。

綜合陸媒報導，氣象台預計，「范斯高」將以每小時20公里左右的速度，向偏西方向移動，並向浙江南部到福建北部一帶沿海靠近，強度逐漸減弱，6號颱風「薇帕」才剛走，「范斯高」與「竹節草」雙颱共舞，將持續帶來暴雨影響。

消息指出，今年第8號颱風「竹節草」即將在菲律賓西北沿海再次登陸，然後以每小時45公里左右的速度，向北偏東方向快速移動，今天午後進入巴士海峽，並趨向台灣以東洋面，強度逐漸減弱。

大風預報指出，25日08時至26日08時，受「范斯高」及「竹節草」的共同影響，東海大部、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、南海東部及南部、杭州灣、江蘇南部沿海、浙江沿海、福建沿海、台灣沿海將有6至8級、陣風9至10級大風。

氣象台預計，25日08時至26日08時，內蒙古中東部偏南地區、甘肅東部、陝西北部、山西北部、河北西部和北部、北京北部、遼寧西部、吉林中部、黑龍江東南部以及四川盆地西南部、雲南中部、浙江東部、台灣等地部分地區，有大到暴雨，其中，內蒙古中部偏南地區、山西北部、吉林中部偏北地區、黑龍江東南部、台灣北部等地部分地區有大暴雨（100至150毫米），局部有雷暴大風等強烈對流天氣。