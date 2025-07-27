中南部一張圖曝「下周致災性強降雨」　網哀號：我家還沒修好

▲明天南部雨勢下到發紫。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）



網搜小組／劉維榛報導

中南部民眾將嚴防大雨！天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，受到西南風增強與外圍風場交會影響之下，容易激發強烈雷雨帶，明（28日）至周三恐出現持續性雨勢，「南部地區高機率出現致災性強降雨」，提醒民眾做好防災準備。網友也紛紛哀嘆，「我家還沒修好耶！大豪雨不要來」。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書指出，明日開始，隨著颱風竹節草領導的大型低壓帶往東海移動，會帶動西南風增強，同時外圍風場與西南風在交會，容易激發強烈雷雨帶，將帶來持續性的雨勢。

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《台灣颱風論壇｜天氣特急》預測，尤其下周一（28日）夜晚至周二（29日）全天，也有可能延長到周三，南部地區高機率出現致災性強降雨，提醒大家做好防災準備。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》也補充說明，西南氣流正好在台灣南端，如果強風軸稍微北抬、更靠近南部陸地，雨勢會非常猛烈。

消息一出，底下網友哀號，「台南災區都還沒完全復原，又來...」「今年真的不缺水了」、「南部到底怎麼了」、「南部有些屋頂還在用帆布蓋住」、「看了好沉重」、「我家還沒修好耶！大豪雨不要來」。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周都是低壓帶加上西南風影響，有局部豪雨機率。今晚（27日）到下周一中南部雨勢明顯，其他地區雲量增多也有降雨機率。周二至周三中南部山區累積雨量相當多，要留意坍方落石及溪水暴漲，南投及嘉義以南山區有豪雨等級以上，中南部平地也有大雨或豪雨。周四至周六中南部持續有局部豪雨，預計要到周六至下周日才會趨緩。