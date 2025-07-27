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颱風重創烏腳病醫療紀念館　草蓆工廠文物泡水、市博出手搶救

▲北門烏腳病醫療紀念館受颱風影響，草蓆工廠屋頂漏水，多件文物泡水受損。（記者林東良翻攝，下同）

▲北門烏腳病醫療紀念館受颱風影響，草蓆工廠屋頂漏水，多件文物泡水受損。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到丹娜絲颱風侵襲，位於台南北門的「台灣烏腳病醫療紀念館」傳出災情，不僅建築結構受損，紀念館附設的草蓆工廠屋頂也因漏水，導致多件歷史文物泡水損毀，館方在志工協助下，緊急清理搶救文物，部分與烏腳病防治有關的重要資料再度曝光，引發外界關注這段曾深刻影響濱海社區的公衛歷史。

▲北門烏腳病醫療紀念館受颱風影響，草蓆工廠屋頂漏水，多件文物泡水受損。（記者林東良翻攝，下同）

烏腳病醫療紀念館前身為王金河醫師設立的診療所，位處台南濱海砷含量高的地下水區，曾是全台疫情最為嚴峻的地帶。1950年代，王醫師攜手教會設立免費診所，為患者長期治療，奠定台灣公共衛生史上的重要里程碑。館旁的草蓆工廠則見證了病患在身體不便之餘，自組生產、互助自立的過程，是戰後台灣民間自救精神的象徵。

▲北門烏腳病醫療紀念館受颱風影響，草蓆工廠屋頂漏水，多件文物泡水受損。（記者林東良翻攝，下同）

目前紀念館由王金河醫師家族成立的基金會營運，採免票參觀，長年資源有限，僅能維持基本開放。此次災損更讓營運面臨挑戰。台南市文化局獲報後，市立博物館隨即前往會勘，並邀請長期關注地方史的成功大學歷史系副教授謝仕淵實地勘查。館方與市博志工近日陸續清出包括1985年診所勞保資料、北門國小學生團體保險文件、王金河醫師歷屆當選台南縣議員所獲匾額等珍貴史料，具體還原當年濱海地區的防疫現場與地方動員軌跡。

▲北門烏腳病醫療紀念館受颱風影響，草蓆工廠屋頂漏水，多件文物泡水受損。（記者林東良翻攝，下同）

謝仕淵指出，烏腳病醫療紀念館不僅是地方疾病史的載體，更承載著台灣社會在風土疾病面前展現出的勇氣與互助精神。他強調：「歷史記憶不該隨風而逝，災後修復正是延續這段韌性精神的實踐。」目前預估仍有後續風雨，館方與文化局將持續搶救並研擬後續復原方案，也盼社會各界共同關注，守護這段屬於台灣的記憶地景。

▲北門烏腳病醫療紀念館受颱風影響，草蓆工廠屋頂漏水，多件文物泡水受損。（記者林東良翻攝，下同）

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