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金門海上長泳登場！1200人齊聚　泳客「旅遊兼運動」喊：療癒

▲▼22屆金門海上長泳今(27)日登場。（圖／記者林名揚翻攝)

▲22屆金門海上長泳今(27)日登場。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導舞

22屆金門海上長泳今(27)日登場！超過千名泳士齊聚於金門烈嶼鄉風景秀麗的習山湖海灣，這裡海域平穩、水質清澈，不僅是理想的天然泳場，也是泳者夢想中的挑戰場地。活動自2004年創辦至今，已邁入第22屆，是臺灣最具指標性的海上長泳賽事之一，也是離島地區最具代表性的全民運動盛會。

活動分為競賽組與休閒組，包括1000公尺與2000公尺競賽，今年除了長泳本身，更推出「陸上龍舟競走賽」、「潛水挺大作戰」等趣味競賽，別具一格的活動設計也收穫不少好評，賽後有來自台中首次參與的泳者笑著說「這不只是比賽，我們幾乎每年都參加，這個活動已經是全家的夏季回憶，今年有報名參加陸上龍舟，第一次體驗，很有創意也很有趣」，而來自高雄組隊參加競賽組的泳客也表示「我們是來旅遊兼運動，從報名那刻就期待今天金門的陽光與海水，這是最療癒的活動！」

▲▼22屆金門海上長泳今(27)日登場。（圖／記者林名揚翻攝)

連城縣冬泳協會會長謝建輝表示，這是該會第2次組團參加「金門海上長泳」活動，今年共有14位成員一起前來進行3天2夜的體育觀光交流；很遺憾「金廈泳渡」被迫停辦，但畢竟「兩岸一家親！和平就從游泳開始」，希望雙方能如往常一樣和諧的進行體育交流活動。

▲▼22屆金門海上長泳今(27)日登場。（圖／記者林名揚翻攝)

金門縣副縣長李文良則表示，感謝兩岸三地泳士的支持，本屆「金門海上長泳」1200個參賽名額仍是額滿的，並沒有縮水的問題；這次大陸籍選手也有102人參賽，非常歡迎他們一起來共襄盛舉。

▲▼22屆金門海上長泳今(27)日登場。（圖／記者林名揚翻攝)

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