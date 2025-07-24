金門驚爆裝修詐騙！冒充高中總務主任騙貨款　2業者怒報案

▲ 金門近日有兩名民間業者，遭詐團假冒的學校人員騙取貨款。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣近日接連發生2起詐騙案件，有詐團成員假冒是金門高中的行政人員，謊稱校方有裝修工程要對外招標，藉此引誘民間業者與詐團假扮的「合作廠商」聯繫，對方騙取貨款後便人間蒸發。縣警局呼籲，民眾或業者若收到不明的工程邀約，切勿輕信，務必先向採購機關查證，避免遭詐！

金門縣警局表示，近日有2名從事窗簾及地板裝修的業者，分別接獲一名自稱「金門高中林姓總務主任」的LINE訊息，對方聲稱校方有一項校園裝修工程，詢問是否有意承包，更表示：「若願意承接，相關材料需與學校合作廠商購買」，並主動提供合作廠商聯絡方式。

然而，2名業者因與金門高中林姓總務主任相識，誤信詐騙集團的身分為真，便依指示與所謂「合作廠商」聯繫，並將材料費匯入指定帳戶。不料匯款後對方未如約交貨，LINE訊息也全數已讀不回，2人這才驚覺受騙報警。

詐騙集團冒用學校機關名義，盜用人員LINE帳號，以仿真採購流程行騙，手法專業、易讓人誤信為真。縣警局指出，近期常見假冒「學校」、「公務員」及「軍營」等名義詐騙案例，已非首次發生。

金門縣警局長黃壬聰提醒民眾：「轉帳匯款先查證」，「可疑就打165」，民眾接獲任何機關單位採購工程邀約，應主動聯繫該單位查證，勿輕信通訊軟體訊息，對於要求先匯款或購料者更應提高警覺、避免受騙。