　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

一聲巨響驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去勒死牠

▲▼王明宗驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去勒死牠。（圖／記者林明揚攝）

▲王明宗驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀。（圖／記者林明揚攝，下同）

記者林名揚、許力方／金門報導

金門發生蟒蛇獵孔雀事件，「風獅爺教父」藝術家王明宗今天（24日）在工作坊創作時，突然聽見一聲巨響，出外查看發現草叢裡有一條長約3米的大蟒蛇，正纏住了一隻獵物，仔細一看竟然是一隻藍孔雀，孔雀並在纏鬥中窒息而亡。

王明宗受訪時表示，工作坊位置靠近山，今天在創作時，忽然聽到很大一聲，因為附近堆積很多雜物，他立即出外查看嚇了一跳，原本以為是養的野雞跑來跑出發出聲響，沒想到竟然看到一隻3米長的蟒蛇，且蛇纏住了一隻藍孔雀、一直翻滾，可能蛇比較小，沒辦法吞下孔雀，想要一直滾動將孔雀碾碎、窒息。

▲▼王明宗驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去勒死牠。（圖／記者林明揚攝）

他想了一想，擔心蟒蛇可能會傷到人類，就趕緊找朋友過來抓蛇，兩人合力將蛇搬開，孔雀已經發臭了，可能已經死亡有一陣子。一度他想著要將蟒蛇圈養，經詢問得知蟒蛇不意飼養，就決定讓牠回歸大自然，求助消防檢驗後野放。

野保協會總幹事陳鳳華指出，這隻蟒蛇是「緬甸蟒」，是金門的原生物種，牠們性情穩定、攻擊性不強，通常不會主動攻擊人類，反而會逃跑，如果遇到牠們，默默繞開、或拿長竿子撥打周邊，牠們通常就會自行離去。

專家表示，近來天氣日漸炎熱，加上天雨潮濕，是蛇類開始活耀的時節，民眾若是在居家範圍發現蛇蹤，請立即撥打撥打「119」、「1999」等相關單位通報。縣府農林科也提醒，金門的緬甸蟒受《野生動物保育法》、《國家公園法》規範，不得隨意獵捕、虐待騷擾或宰殺，否則將面臨6萬元到30萬元不等的罰款。

▲▼王明宗驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去勒死牠。（圖／記者林明揚攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10萬人無畏暴雨集結凱道　沈伯洋：726、823讓台灣人聲音
《黑白大廚》遭中國「整鍋端去抄」！　韓Netflix發聲
罷免投票倒數！中選會公布5大禁令　違者最重罰200萬
王小棣站台挺大罷免　「人民才是國家主人，但有人忘了」
金鐘視帝現身凱道晚會：台灣人尊嚴不容踐踏

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

一聲巨響驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去勒死牠

黃偉哲力推「三不四要」防網路性剝削　守護孩子網路安全過暑假

MIT之光！台鹽以膠原蛋白技術奪國際金獎　展現台灣製造硬實力

從偏鄉到山林！台南4教育典範獲杏壇芬芳獎　用愛教出希望

台東警深入文健站　宣導交通與防詐知識

台東台9縣自小客電瓶沒電　大武警助脫困

迪士尼學英語、動手玩機器人！　台南184校暑期開課 全國最多！

吉安鬱金香快樂農園再度整地　開放65+長者免費認養

體脂個位數！中華台北環球先生國際健美賽　南投2選手將出征

花蓮「機車定檢+簡訊登錄」抽獎名單出爐

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

一聲巨響驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去勒死牠

黃偉哲力推「三不四要」防網路性剝削　守護孩子網路安全過暑假

MIT之光！台鹽以膠原蛋白技術奪國際金獎　展現台灣製造硬實力

從偏鄉到山林！台南4教育典範獲杏壇芬芳獎　用愛教出希望

台東警深入文健站　宣導交通與防詐知識

台東台9縣自小客電瓶沒電　大武警助脫困

迪士尼學英語、動手玩機器人！　台南184校暑期開課 全國最多！

吉安鬱金香快樂農園再度整地　開放65+長者免費認養

體脂個位數！中華台北環球先生國際健美賽　南投2選手將出征

花蓮「機車定檢+簡訊登錄」抽獎名單出爐

10萬人上凱道空拍圖曝　曹興誠：團結起來讓台灣變成更穩固的國家

「藝術麻瓜」也能感受到快樂的畫展！繽紛噴漆小花舞動活著的幸福

在總統府演講…Janet《零日攻擊》自製「高材生筆記」一翻開超狂

一聲巨響驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去勒死牠

10萬人無畏暴雨集結凱道　沈伯洋：726、823讓台灣人聲音響徹雲霄

流星劃過錶面好浪漫　積家點綴盛放牡丹更貴氣

劉寶傑談大罷免！一開口「血流成河」：好牌被打爛

《黑白大廚》遭中國「整鍋端去抄」！　韓Netflix發聲：從未授權

夏語心主持被嫌太low「節目6集就腰斬」！　公視發聲揭真正解約主因

吳謹言被大咖女星搶走電影角色！　「拍半年2萬元打發」于正曝內幕

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

地方熱門新聞

AMG賓士、挖土機、聯結車8/5台南地檢變價拍賣開搶

埔里土石流受災戶　國軍出動助清理家園

彰化福興7／26深夜「送肉粽」　路線曝光

62歲阿嬤當保全站上哨崗也站穩自己的人生路

車聚佔領國3南投服務區

桃園首屆珍珠海岸國際音樂節　8/29登場　

建案廢料偷埋校園草皮下！新竹市府怒告營造廠

2025媽祖趴主題日　中壢媽搭捷運進樂天球場

會勘青埔捷運青線　延伸觀音納入可行性研究

丹娜絲重創台南！陳亭妃捐265萬元+聖母廟捐300萬元助災民

台南市義消水域訓練實戰登場！模擬水患強化救援應變

大江攜手69新櫃推出「Fun肆一夏」

桃園出發前進矽谷　Plug and Play Batch帶領新創走向全球

國1台南段夜間擦撞車禍2駕駛輕傷送醫皆無酒駕

更多熱門

相關新聞

金門驚爆裝修招標詐騙！冒充高中總務主任騙取貨款

金門驚爆裝修招標詐騙！冒充高中總務主任騙取貨款

金門縣近日接連發生2起詐騙案件，有詐團成員假冒是金門高中的行政人員，謊稱校方有裝修工程要對外招標，藉此引誘民間業者與詐團假扮的「合作廠商」聯繫，對方騙取貨款後便人間蒸發。縣警局呼籲，民眾或業者若收到不明的工程邀約，切勿輕信，務必先向採購機關查證，避免遭詐！

金門「連3淹」慘況曝　在地人怒了

金門「連3淹」慘況曝　在地人怒了

金門女騎士超商前直接左轉　與直行機車碰撞2傷

金門女騎士超商前直接左轉　與直行機車碰撞2傷

金門透天民宅起火濃煙竄頂！鄰聞焦味急報警

金門透天民宅起火濃煙竄頂！鄰聞焦味急報警

薇帕靠近！金門往返廈門、泉州航線停航

薇帕靠近！金門往返廈門、泉州航線停航

關鍵字：

蟒蛇緬甸蟒蛇金門藍孔雀王明宗

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面