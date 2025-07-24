一聲巨響驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去勒死牠

▲王明宗驚見「3米蟒蛇」獵殺藍孔雀。（圖／記者林明揚攝，下同）



記者林名揚、許力方／金門報導

金門發生蟒蛇獵孔雀事件，「風獅爺教父」藝術家王明宗今天（24日）在工作坊創作時，突然聽見一聲巨響，出外查看發現草叢裡有一條長約3米的大蟒蛇，正纏住了一隻獵物，仔細一看竟然是一隻藍孔雀，孔雀並在纏鬥中窒息而亡。

王明宗受訪時表示，工作坊位置靠近山，今天在創作時，忽然聽到很大一聲，因為附近堆積很多雜物，他立即出外查看嚇了一跳，原本以為是養的野雞跑來跑出發出聲響，沒想到竟然看到一隻3米長的蟒蛇，且蛇纏住了一隻藍孔雀、一直翻滾，可能蛇比較小，沒辦法吞下孔雀，想要一直滾動將孔雀碾碎、窒息。

他想了一想，擔心蟒蛇可能會傷到人類，就趕緊找朋友過來抓蛇，兩人合力將蛇搬開，孔雀已經發臭了，可能已經死亡有一陣子。一度他想著要將蟒蛇圈養，經詢問得知蟒蛇不意飼養，就決定讓牠回歸大自然，求助消防檢驗後野放。

野保協會總幹事陳鳳華指出，這隻蟒蛇是「緬甸蟒」，是金門的原生物種，牠們性情穩定、攻擊性不強，通常不會主動攻擊人類，反而會逃跑，如果遇到牠們，默默繞開、或拿長竿子撥打周邊，牠們通常就會自行離去。

專家表示，近來天氣日漸炎熱，加上天雨潮濕，是蛇類開始活耀的時節，民眾若是在居家範圍發現蛇蹤，請立即撥打撥打「119」、「1999」等相關單位通報。縣府農林科也提醒，金門的緬甸蟒受《野生動物保育法》、《國家公園法》規範，不得隨意獵捕、虐待騷擾或宰殺，否則將面臨6萬元到30萬元不等的罰款。