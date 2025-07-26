大二膽戰役75週年！金防部緬懷殉國先烈　回顧光榮戰史

▲今年是大二膽戰役75週年，金防部特舉辦紀念活動。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今年適逢「大二膽戰役75週年」，為緬懷當年參戰官兵奮勇抗敵、保國衛民的精神，陸軍金門防衛指揮部指揮官黃中將今(26)日率重要幹部赴大膽島主持紀念活動，代表防衛部全體官兵向英勇殉國的先烈，表達緬懷與追思。

本次紀念大會於大膽島生明廳舉行，由指揮官黃中將主持，共同回顧國軍光榮戰史，並以「傳承歷史榮光，砥礪軍人志節」、「貫徹國軍使命，捍衛國家安全」、「堅定愛國信念，成就軍人榮耀」，期勉大膽守備隊全體官兵體悟「我死則國生」的精神，力行「知廉恥、辨生死、負責任、重氣節」的軍人志節，堅定「忠於國家、忠於職守」的信念，並以戮力戰訓為本務，精進軍事職能為目標，以此建立官兵榮譽感，成為守護國家安全的堅強前衛。紀念大會結束後，黃指揮官率官兵前往「大二膽戰役紀念碑」獻花，過程莊嚴肅穆，輔慰烈士忠魂永享安奉。

金防部表示，在國軍前輩的苦心經營下，今天的大膽島，已從童山濯濯變成綠蔭環抱，從草木不生的荒島，建設成為海上公園，唯一不變的是，仍然是中華民國的前線，更是民主自由的堅固堡壘，防區官兵將戮力實戰化訓練，矢志捍衛國家安全，貫徹軍人職責與使命。