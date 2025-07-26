　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大二膽戰役75週年！金防部緬懷殉國先烈　回顧光榮戰史

▲▼今年是大二膽戰役75週年，金防部特舉辦紀念活動。（圖／記者林名揚翻攝)

▲今年是大二膽戰役75週年，金防部特舉辦紀念活動。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今年適逢「大二膽戰役75週年」，為緬懷當年參戰官兵奮勇抗敵、保國衛民的精神，陸軍金門防衛指揮部指揮官黃中將今(26)日率重要幹部赴大膽島主持紀念活動，代表防衛部全體官兵向英勇殉國的先烈，表達緬懷與追思。

▲▼今年是大二膽戰役75週年，金防部特舉辦紀念活動。（圖／記者林名揚翻攝)

本次紀念大會於大膽島生明廳舉行，由指揮官黃中將主持，共同回顧國軍光榮戰史，並以「傳承歷史榮光，砥礪軍人志節」、「貫徹國軍使命，捍衛國家安全」、「堅定愛國信念，成就軍人榮耀」，期勉大膽守備隊全體官兵體悟「我死則國生」的精神，力行「知廉恥、辨生死、負責任、重氣節」的軍人志節，堅定「忠於國家、忠於職守」的信念，並以戮力戰訓為本務，精進軍事職能為目標，以此建立官兵榮譽感，成為守護國家安全的堅強前衛。紀念大會結束後，黃指揮官率官兵前往「大二膽戰役紀念碑」獻花，過程莊嚴肅穆，輔慰烈士忠魂永享安奉。

▲▼今年是大二膽戰役75週年，金防部特舉辦紀念活動。（圖／記者林名揚翻攝)

金防部表示，在國軍前輩的苦心經營下，今天的大膽島，已從童山濯濯變成綠蔭環抱，從草木不生的荒島，建設成為海上公園，唯一不變的是，仍然是中華民國的前線，更是民主自由的堅固堡壘，防區官兵將戮力實戰化訓練，矢志捍衛國家安全，貫徹軍人職責與使命。

▲▼今年是大二膽戰役75週年，金防部特舉辦紀念活動。（圖／記者林名揚翻攝)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 8585 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張麗善PO文拉票恐違法　新聞處長解釋了「臉書審核時間差」
約砲48公斤「小隻男」70KG女控性侵　求償150萬被打臉
快訊／蒐集選民印章蓋在別張紙　選務人員遭解職
快訊／頭塞票匭！　中和男當場被逮捕
趙少康不只亮票！臉書提關鍵字疑踩紅線　中選會：有檢舉會受理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／蒐集選民印章蓋在別張紙　花蓮選務員稱「統計人數」遭解職

中和投開票所爆衝突！男「頭塞票匭」藏選票　警壓制依現行犯逮捕

她捧10萬現金給「戰地情郎」　熱心鄰居報警救回養老金

快訊／湖口食品工廠大火黑煙竄天　14車28勇消+機器人灌救中

快訊／高雄港南星管制站突跳電！竟是包商施工觸電　緊急送醫

捷運南港站「年輕男女月台哈菸」被炎上！警方：最重罰1萬

大二膽戰役75週年！金防部緬懷殉國先烈　回顧光榮戰史

「滿載易燃物質」化學槽車西濱翻覆　騎上分隔島鏟掉整排防眩板

桃市2起投票違規！中壢女不願排隊撕選票　男投票時手機鈴響

馬公槍響！債務糾紛談判破裂「額頭遭擊受傷」　警調監視器逮6人

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

連晨翔為愛下廚「狀況百出」XD 劉品言試吃讚：可以耶！

阿KEN甜甜圈爆紅睡不好　阿緯:找人陪睡就可以了

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

快訊／蒐集選民印章蓋在別張紙　花蓮選務員稱「統計人數」遭解職

中和投開票所爆衝突！男「頭塞票匭」藏選票　警壓制依現行犯逮捕

她捧10萬現金給「戰地情郎」　熱心鄰居報警救回養老金

快訊／湖口食品工廠大火黑煙竄天　14車28勇消+機器人灌救中

快訊／高雄港南星管制站突跳電！竟是包商施工觸電　緊急送醫

捷運南港站「年輕男女月台哈菸」被炎上！警方：最重罰1萬

大二膽戰役75週年！金防部緬懷殉國先烈　回顧光榮戰史

「滿載易燃物質」化學槽車西濱翻覆　騎上分隔島鏟掉整排防眩板

桃市2起投票違規！中壢女不願排隊撕選票　男投票時手機鈴響

馬公槍響！債務糾紛談判破裂「額頭遭擊受傷」　警調監視器逮6人

泰軍：「100柬埔寨士兵」前線陣亡！　2天爆10起邊境衝突

微軟遊戲部大規模裁員　執行長強調「表現強勁」AI是核心戰略

LIVE／決戰國會公民不退！　開票之夜罷團重返濟南路見證歷史

張麗善今早PO文拉票恐違法　新聞處長解釋了「臉書審核時間差」

726投完「還有823大罷免」　雞排妹曬一張圖：車票買好了

補進雙洋投意味德保拉將走？　平野惠一：一切交由球團評估

自家後院裸體「被Google街景拍下」　男10年後獲賠37萬

印泥超濕「一蓋下全暈開」變廢票？　選務人員解釋：有效票

得點圈3度失手！　紅襪吉田正尚自責「工作沒做好」

美國賺到盆滿缽滿！川普考慮發「關稅紅包」　簽退稅支票給人民

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

社會熱門新聞

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

國3逆向2死車禍！駕駛狂飆55Km不停　迎面撞休旅車喪命

早餐店女員工偷吃已婚老闆！正宮求他回家

拿錯章蓋票！桃園婦換新被拒「選票撕兩半」

即／趙少康主動亮票違法！　警方：依法送辦

妹子約見網友遭性侵！私處驗出DNA

國3逆向狂飆！竹山路段迎面猛撞2駕駛命危

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

3歲童獨自泡澡12mins溺斃　爸媽相擁淚崩

快訊／柯文哲確定無法投票！最高行政法院抗告駁回

約砲「小隻馬男網友」　70KG女控性侵吞敗

八軍團輔導長溢領22萬用來買遊戲點數

蒐集選民印章蓋在別張紙　花蓮選務員稱「統計人數」遭解職

中和男「頭塞票匭」藏選票　警壓制逮捕

更多熱門

相關新聞

柬埔寨「死傷成謎」當局沉默！泰軍曝數字

柬埔寨「死傷成謎」當局沉默！泰軍曝數字

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，根據泰國皇家軍隊第2軍區安全部門25日公布最新戰況，24日、25日2天內，柬埔寨共有19名士兵、5名平民死亡，共24人。不過金邊當局尚未對死傷情況發表評論，僅柬埔寨省級行政官員透露，有1名平民死亡、5人受傷。

罷免明投票！33機艦圍半個台灣　陸官媒：中共對台有直接間接管轄

罷免明投票！33機艦圍半個台灣　陸官媒：中共對台有直接間接管轄

3米蟒蛇獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去

3米蟒蛇獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去

金門驚爆裝修招標詐騙！冒充高中總務主任騙取貨款

金門驚爆裝修招標詐騙！冒充高中總務主任騙取貨款

實地演習超苦！他曝14天教召「操爆行程」

實地演習超苦！他曝14天教召「操爆行程」

關鍵字：

金門大膽島軍事紀懷紀念

讀者迴響

熱門新聞

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

內湖737排骨酥店闆娘超狂！只穿圍裙工作

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

統一獅梅賽斯轉戰韓職

國3逆向2死車禍！駕駛狂飆55Km不停　迎面撞休旅車喪命

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

早餐店女員工偷吃已婚老闆！正宮求他回家

更多

最夯影音

更多

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面