不同意罷免領先3萬多票！　桃園藍委涂權吉讓地方「意外」

▲桃園立委涂權吉反罷成功，強調台灣沒有分裂的本錢！（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

首輪大罷免立委投票726舉行，桃園市第2選區立委涂權吉，選前被地方認為因選區選民結構及去年和對手票數差距極微，是桃園6席藍委中「極有可能被罷」的立委！豈料，罷免開票結果涂權吉不同意票101,419，同意票70,310，不同意票大幅領先同意票31,109，令地方直呼「意外」！

桃園市第2選區有大園、觀音、新屋、楊梅4個行政區，長久以來，大園、觀音、新屋3區的選民結構始終是「綠大於藍」，因此去年立委選戰，涂權吉以現任市議員迎戰尋求連任的民進黨立委黃世杰，選情並不被看好；然選舉結果，楊梅人的涂權吉在楊梅區大贏，拿下103,697票數，最後以1,229票的些微差距擊敗黃世杰。

罷免行動展開以來，涂權吉全力應戰，街頭拜票尋求支持，對於逾10萬不同意票支持，感恩將以更積極的服務回報地方，以更為嚴格審慎的精神監督政府。對於投下「同意罷免」7萬多位鄉親批評與鞭策，是其繼續進步的原動力。

涂權吉說：「今天過後，我們都還是一家人！」，即使大罷免期間，公共議題討論充斥謊言與謠言，社會瀰漫著對立與撕裂的情緒，但他仍期待，今天過後，迥異立場的所有鄉親好朋友皆能夠冷靜下來，重新省思如何共存共榮繼續走，畢竟，「我們都是愛台灣的」、「我們都是一家人」，這個小小多山的國家，沒有分裂的本錢！