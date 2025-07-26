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賴清德談大罷免結果　貼文秒遭網友灌爆：浪費10幾億回到原點

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲賴清德談大罷免結果，貼文秒遭網友灌爆。（圖／民進黨提供）

記者趙蔡州／綜合報導

726大罷免首波投票落幕，以大罷免大失敗告終，總統賴清德事後表示，這次的結果不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，儘管社會上存在不同立場，台灣人依然能透過合憲合法的方式表達意見，這正是民主台灣最珍貴的地方，不過貼文一出，立刻被不滿大罷免的網友留言灌爆。

賴清德表示，今天（26日）台灣人民再一次行使憲法所賦予的權利，展現決定，對於投票的結果，所有人都應該尊重接受，不論是支持罷免，或者反對罷免，他要向所有行使公民權利的國人朋友表達感謝。也要感謝所有投入選務工作的人員，讓投票作業能夠完成。

賴清德說，這次投票的結果不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，罷免與反罷免，都是人民在憲政制度下所擁有的正當權利，儘管社會上存在不同立場，台灣人民依然能透過合憲合法的方式表達意見、做出決定，這正是民主台灣最珍貴的地方。

賴清德指出，回顧這一年多來，有許多公民挺身而出，在最後幾天，更有許多人不辭千里返鄉投票，「這段期間，許許多多的人在大雨中彎腰收連署書，在豔陽下行腳發傳單，在下班後奔赴街頭，在假日時堅守路口。大家不是為了仇恨誰，而是因為熱愛我們的國家」。

賴清德表示，選舉和罷免都會有結果，但台灣的民主，只會因為一次次的公民參與，而更加堅韌，「今天過後，我們還有許多挑戰，但我們要向全世界證明，台灣是一個有能力用憲政制度化解內部紛爭的國家，更是一個能夠在競爭過後，以民主精神團結彼此的國家」。

▲▼賴清德臉書被灌爆。（圖／翻攝自臉書／賴清德）

▲網友灌爆賴清德臉書。（圖／翻攝自賴清德臉書／下同）

不過賴清德的貼文一出，立刻被許多不滿大罷免的網友留言灌爆，有人說，「好想罷免你，再次展現民意」、「還不是執政黨帶頭搞的」、「真的浪費人民的錢」、「也請賴清德總統傾聽反對者的民意，並勇於承擔錯誤」、「繞了一圈回到原點 然後浪費10幾億元，可以看看老百姓生活有多苦嗎」。

▲▼賴清德臉書被灌爆。（圖／翻攝自臉書／賴清德）

▲▼賴清德臉書被灌爆。（圖／翻攝自臉書／賴清德）

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