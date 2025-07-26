大罷免失敗　黃國昌：請賴清德道歉、卓榮泰下台、柯建銘知所進退

▲民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修召開記者會，喊話賴清德學會對民意謙卑，請民進黨停止再撕裂社會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免投票在今（26日）結束，國民黨24席立委、新竹市長高虹安罷免案皆遭到否決。民眾黨晚間召開記者會，黨主席黃國昌說，請賴清德總統立即出面向全體人民道歉，且這段時間違反行政中立的行政院長卓榮泰內閣立即解散下台、全面重組；而在大惡罷中扮演關鍵角色的柯建銘，帶領執政黨立院黨團全體立委禍亂國會、破壞民主，「請柯建銘知所進退，不要再傷害台灣」。

黃國昌說台灣人民再一次透過民主寫下歷史，這個結果也再次提醒朝野政黨、更向世界宣告，這個國家的未來，掌握在全體台灣人民手中。這一次，台灣人民用選票清楚地告訴民進黨，我們拒絕一黨獨大的國會；台灣人民用選票重重地打臉賴清德，我們拒絕台灣走回專制獨裁。

「這次大惡罷的結果，台灣人民的聲音清楚而宏亮。」黃國昌說，國人告訴賴清德不要繼續造謠抹黑、散布仇恨、製造恐慌，人民需要的是做實事的政府，人民不需要一個專搞鬥爭的執政黨。

黃國昌說，民眾黨全體黨公職要謝謝每一位出門投票的支持者，幫柯文哲主席守住了他的故鄉，用選票肯定了高虹安市長和邱臣遠代理市長，以及全體市府團隊在市政上的優異表現。

黃國昌說，特別要感謝過去這段時間許多志工、小草，不畏艱難、不懼風雨，用無比的熱情與堅持，成為民眾黨最穩固的後盾。最要感謝的，是每一位出門投票的台灣人民，或許有不一樣的想法，但都是這個生命共同體的一份子。今天，大家攜手守住了台灣的民主自由。



黃國昌指出，這段時間以來，民進黨推動大惡罷時散布謠言、恣意抹黑，為的就是藉由仇恨動員，導致台灣社會出現前所未有的分裂，彼此仇視、猜忌，加劇社會嚴重撕裂，讓台灣社會付出了難以計算的巨大成本，「執政黨如此的荒唐作為，應受到最嚴厲的譴責」。

「尤有甚者，民進黨為了恫嚇異議者，不惜將政治黑手伸入司法，以不符比例原則的辦案手段，打壓一切反對的聲音。」黃國昌說，此舉致使人民對司法的信任土崩瓦解，綠色恐怖壟罩全台，法西斯的幽魂盤踞在這座島嶼的上空。此等嚴重傷害台灣民主法治的劣行，執政黨必須負起最嚴肅的政治責任。



黃國昌說，對於發動這場撕裂社會大惡罷、製造仇恨的執政黨，請賴清德應立即出面向全體人民道歉；而在過去這段時間，嚴重違反行政中立、濫用行政資源助攻大惡罷的卓榮泰內閣，亦應立即解散下台、全面改組。

「這一倒行逆施的執政團隊，早已失去人民的信任。」黃國昌也點名，在大惡罷中扮演關鍵角色的柯建銘，看到的是執政黨立院黨團全體立委禍亂國會、破壞民主，「請柯建銘知所進退，不要再傷害台灣」。

黃國昌說，此時此刻台灣正面臨國內外空前嚴峻的挑戰，已沒有任何荒廢國政的空間，更沒有在同胞裡製造敵人的本錢。每多過去一天，台灣就失去一分機會，已經沒有時間再蹉跎了。

黃國昌表示，今年初他語重心長勸告賴清德總統，請以台灣為念、以蒼生為念，「當時，這個誠懇的呼籲，賴清德總統聽不進去；現在，我希望賴清德總統能夠聽得進去」。黃說，雖然分屬不同政黨，但是愛這個國家的心是一樣的，也應該謙卑傾聽民意，努力地為人民工作。

黃國昌說，為了國家、為了人民，希望賴清德總統能夠真心認錯、虛心檢討，誠實面對自己與執政團隊的過錯，努力修補仇恨對立後在台灣社會的巨大傷痕，以共同的命運為念、以共同的未來為念，國家不能繼續分裂。

黃國昌表示，民眾黨始終願意敞開雙臂，與朝野各政黨攜手合作，推動福國利民的政策、履行對人民的承諾。民眾黨會繼續秉持柯文哲主席教導的價值，將國家利益置於政黨利益與個人利益之前，每天認真工作，為全民謀福。

秘書長周榆修則說，今天是台灣社會面臨大罷免以來最嚴肅的一天，這場反大惡罷過程中，沒有任何人是贏家，誠摯呼籲賴清德總統、民進黨政府，放下執念、放下在823繼續推動罷免的執念，從現在開始真心為這塊土地上的人民做實事。