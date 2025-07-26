感謝逾10萬張選票支持　涂權吉：明天我們還是一家人！

▲桃園市第二選區立委涂權吉在臉書上感謝逾10萬選民支持。（圖／翻攝自涂權吉）

記者沈繼昌／桃園報導

大罷免今日開票結果，桃園市立委第二選區立委涂權吉獲得逾10萬選民投下不同意罷免票數，涂權吉晚間發表感言，在多數鄉親不同意罷免支持下，得以繼續留任立委職務，自當繼續拼博、不敢懈怠。涂權吉強調「今天過後，我們都還是一家人！」

涂權吉對於投下「不同意罷免」10萬多名公民朋友們，這份得來不易的支持，必用更積極誠摯的服務回報地方，以更為嚴格審慎的精神監督政府。對於投下「同意罷免」7萬多位鄉親，權吉聽到了各位的不滿，而諸位的批評與鞭策，都將是繼續進步的原動力。

涂權吉重申「今天過後，我們都還是一家人！」即便大罷免運動期間，公共議題討論充斥謊言與謠言，社會瀰漫著對立與撕裂的情緒，但是權吉期待，今天過後，迥異立場的所有鄉親好朋友皆能夠冷靜下來，重新省思如何共存共榮繼續走，畢竟，「我們都是愛台灣的」、「我們都是一家人」，這個小小多山的國家，沒有分裂的本錢！

涂權吉呼籲，大園、觀音、新屋、楊梅的發展進入「關鍵轉骨期」，大園航空城拆遷戶的安置進入最後階段，有諸多善後工作需要落實；觀音三間SRF垃圾焚化爐的設置，雖有一家退場但爭議未止；新屋好不容易等到國土計畫法延後實施，但美國農產品進口來勢洶洶，在地農友無不膽寒，亟待中央政府提出對策。而楊梅區人口激增，隨著城市化進程的加速，通勤、社宅、行人安全、友善育兒等問題，需要地方政府、市議員、中央民代，鐵三角緊密合作持續努力爭取改善與進步。

涂權吉強調，雖然過去與罷團偶有摩擦交鋒，但不可諱言，罷團成員對國家社會發展有願景，更有行動力與執行力，權吉期待能夠與罷團成員進行更多的有關地方建設、中央政策的意見交換，將選舉罷免的對立情緒，轉化為改變大園、觀音、新屋、楊梅，改造台灣社會的新力量！