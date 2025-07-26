　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

感謝逾10萬張選票支持　涂權吉：明天我們還是一家人！

▲桃園市第二選區立委涂權吉在臉書上感謝逾10萬選民支持。（圖／翻攝自涂權吉臉書）

▲桃園市第二選區立委涂權吉在臉書上感謝逾10萬選民支持。（圖／翻攝自涂權吉）

記者沈繼昌／桃園報導

大罷免今日開票結果，桃園市立委第二選區立委涂權吉獲得逾10萬選民投下不同意罷免票數，涂權吉晚間發表感言，在多數鄉親不同意罷免支持下，得以繼續留任立委職務，自當繼續拼博、不敢懈怠。涂權吉強調「今天過後，我們都還是一家人！」

涂權吉對於投下「不同意罷免」10萬多名公民朋友們，這份得來不易的支持，必用更積極誠摯的服務回報地方，以更為嚴格審慎的精神監督政府。對於投下「同意罷免」7萬多位鄉親，權吉聽到了各位的不滿，而諸位的批評與鞭策，都將是繼續進步的原動力。

涂權吉重申「今天過後，我們都還是一家人！」即便大罷免運動期間，公共議題討論充斥謊言與謠言，社會瀰漫著對立與撕裂的情緒，但是權吉期待，今天過後，迥異立場的所有鄉親好朋友皆能夠冷靜下來，重新省思如何共存共榮繼續走，畢竟，「我們都是愛台灣的」、「我們都是一家人」，這個小小多山的國家，沒有分裂的本錢！

涂權吉呼籲，大園、觀音、新屋、楊梅的發展進入「關鍵轉骨期」，大園航空城拆遷戶的安置進入最後階段，有諸多善後工作需要落實；觀音三間SRF垃圾焚化爐的設置，雖有一家退場但爭議未止；新屋好不容易等到國土計畫法延後實施，但美國農產品進口來勢洶洶，在地農友無不膽寒，亟待中央政府提出對策。而楊梅區人口激增，隨著城市化進程的加速，通勤、社宅、行人安全、友善育兒等問題，需要地方政府、市議員、中央民代，鐵三角緊密合作持續努力爭取改善與進步。

涂權吉強調，雖然過去與罷團偶有摩擦交鋒，但不可諱言，罷團成員對國家社會發展有願景，更有行動力與執行力，權吉期待能夠與罷團成員進行更多的有關地方建設、中央政策的意見交換，將選舉罷免的對立情緒，轉化為改變大園、觀音、新屋、楊梅，改造台灣社會的新力量！

 【更多新聞】

張善政：人民用最堅定的選票宣告「台灣拒絕再被撕裂」

快訊／牛煦庭挺過罷免喊「沒有贏家」　希望盡快從撕裂中復原

反惡霸成功！藍營立委魯明哲感謝支持　感謝所有市民讓中壢再贏一次

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 8585 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
726罷免慘敗！網瘋朝聖「劉寶傑一段話」　主持人：一個預言家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！約見面又淪公廁四腳獸

感謝逾10萬張選票支持　涂權吉：明天我們還是一家人！

挺罷男衝向賴士葆被制伏　身上竟「搜出水果刀」

奪命3秒畫面曝！外籍男騎士突倒車　遭大貨車輾過當場死亡

搶救畫面曝！罷免現場桃園男「噎到命危」　壯漢哈姆立克急救援

歡慶罷免立委涂權吉失敗！桃園男吃包子噎到命危　送醫撿回一命

快訊／高雄死亡車禍！外國男騎士追撞大貨車　當場慘死

逆行55km！酒駕男國3狂飆「闖2攔截點」車禍亡　遭撞駕駛無辜喪命

台南黃金海岸學童落水失蹤第3天　陸海空全面搜救仍未尋獲

快訊／桃園立委涂權吉服務處驚傳意外！男「異物哽塞」命危搶救中

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

【爸爸的東西就是我的東西】爸吃一口麵包被女兒猛盯　她張嘴示意→整盤端走

【迷路蛇寶】鹿港驚見「蛇界香奈兒」　身價破萬離家出走待認領

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！約見面又淪公廁四腳獸

感謝逾10萬張選票支持　涂權吉：明天我們還是一家人！

挺罷男衝向賴士葆被制伏　身上竟「搜出水果刀」

奪命3秒畫面曝！外籍男騎士突倒車　遭大貨車輾過當場死亡

搶救畫面曝！罷免現場桃園男「噎到命危」　壯漢哈姆立克急救援

歡慶罷免立委涂權吉失敗！桃園男吃包子噎到命危　送醫撿回一命

快訊／高雄死亡車禍！外國男騎士追撞大貨車　當場慘死

逆行55km！酒駕男國3狂飆「闖2攔截點」車禍亡　遭撞駕駛無辜喪命

台南黃金海岸學童落水失蹤第3天　陸海空全面搜救仍未尋獲

快訊／桃園立委涂權吉服務處驚傳意外！男「異物哽塞」命危搶救中

「抗生素」對病毒無效！醫示警「用藥4大關鍵重點」

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！約見面又淪公廁四腳獸

【一樣的錢你的比較好玩】男被黑羊當墊背！踩高高爽吃樹葉把費

社會熱門新聞

國3逆向2死車禍！駕駛狂飆55Km不停　迎面撞休旅車喪命

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

拿錯章蓋票！桃園婦換新被拒「選票撕兩半」

早餐店女員工偷吃已婚老闆！正宮求他回家

蒐集選民印章蓋在別張紙　花蓮選務員稱「統計人數」遭解職

即／趙少康主動亮票違法！　警方：依法送辦

中和男「頭塞票匭」藏選票　警壓制逮捕

妹子約見網友遭性侵！私處驗出DNA

約砲「小隻馬男網友」　70KG女控性侵吞敗

3歲童獨自泡澡12mins溺斃　爸媽相擁淚崩

即／桃園立委涂權吉服務處　男「異物哽塞」命危

國3逆向狂飆！竹山路段迎面猛撞2駕駛命危

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

八軍團輔導長溢領22萬用來買遊戲點數

更多熱門

相關新聞

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

726首輪大罷免開票結果，桃園藍營六席立委全守住，且皆未達選區投票人數25%門檻。對此結果，副市長蘇俊賓臉書發文表示，此一大罷免，沒有一個政治人物或者一個政黨可以說是贏家，呼籲總統賴清德「放下吧！往前看」大罷免後，大家一起在破碎的土地上，重新建立可以看得到未來的互信。

桃園藍委涂權吉讓地方「意外」

桃園藍委涂權吉讓地方「意外」

藍軍挺過大罷免　將可能主導政局發展

藍軍挺過大罷免　將可能主導政局發展

大罷免「最大受害者出現」！全場歪樓：又是牠

大罷免「最大受害者出現」！全場歪樓：又是牠

大罷免投票統計曝！傅崐萁投票率破6成最高　同意票超過25%有7人

大罷免投票統計曝！傅崐萁投票率破6成最高　同意票超過25%有7人

關鍵字：

大罷免大罷免涂權吉

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台25選區結果一次看

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

盼「大家投票後繼續支持賴清德」　蔡英文：一起為心愛的台灣打拚

賴清德感謝公民力量：不是某一方的勝利　也不是另一方的失敗

大罷免慘敗！楊蕙如點名3戰犯拖垮賴清德

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

預測0～1人被罷免！他點名2人：下台機率高

立委不同意票全領先！他喊「看來大失敗了」

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

他愣見「大罷免開票怎麼一面倒？」　PTT炸鍋

不斷更新／新北5立委罷免案均不成立　侯友宜：最新民意展現

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面