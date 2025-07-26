學者指2關鍵釀大罷免大失敗　林右昌下台與否壓力大

▲全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌、立院黨團幹事長吳思瑤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免大失敗，台灣智庫諮詢委員吳瑟致分析，這場「平民對抗組織」行動最終不敵傳統政黨的動員能力，國民黨成功催出基本盤，但也暴露部分立委的高仇恨值，及民進黨在組織動員上不足。至於民進黨內是否有人該為此負責下台？中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛認為，花蓮開出的票數不好看，加上和聯電創辦人曹興誠相處不愉快，民進黨秘書長林右昌壓力會比行政院長卓榮泰大很多。至於民進黨團總召柯建銘是否該下台，恐牽涉到民進黨在立法院對他的依賴程度。

針對這次罷免失敗全軍覆沒，台灣智庫諮詢委員吳瑟致接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這次罷免創下台灣民主政治以來的紀錄，是由公民團體所推動，就像平民對抗組織。從結果來看，傳統政黨組織動員確實發揮效果，國民黨催出各選區傳統票源並達到結果。同時也象徵，「公民團體確實在組織動員能力無法跟政黨比拚」，因此結果當然是失敗收場。

不過，吳瑟致認為，可從另一層面繼續觀察，部分立委雖然不同意票超過同意票，「但同意票有幾位是過門檻」，顯示當地選民對這位候選人仇恨值是高的，恐牽動國民黨未來地方、立委選舉。儘管大罷免以失敗收場，但這也讓這些立委再次接受一定程度的選民洗禮，這當然是台灣民主發展的成果。立委應當如何調整自己問政方式？不管是理性問政、朝野持續對抗式關係，都是未來需進一步調整的。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛則分析，罷免失敗主要原因有兩個。首先是投票率比預期高非常多，代表藍綠基本盤都有被催出來，與原先外界預期，罷免方出來投票的高、反罷方較低有一定落差。

第二，代表藍白最終組織動員是有效的。王智盛指出，動員分為兩部分，一個是仇恨動員，藍白後來幾次造勢戰略清楚底定，罷免是對總統賴清德的不信任投票，這種高度張力的仇恨動員，有效催出藍營基本盤；且被罷免的全是藍委，代表將它當成另一場選戰在打，地方組織動員能量非常強。

王智盛以傅崐萁為例，花蓮六成投票率，但傅崐萁開出的票和他上次立委選舉七成五結果來看，投票數幾乎一模一樣，「我都開玩笑講，傅崐萁幾乎票票到位」，代表藍營組織動員起非常大的關鍵作用，其效果加上仇恨動員能量，投票率比預期高，而那一截就是反對罷免的。

至於是否認為藍白合有成功催出小草的票？吳瑟致直言，民眾黨對國民黨在選票上表現恐怕沒有那麼理想，從投票率跟得票票數對比，這次基本上就是恢復國民黨基本盤，沒有因為民眾黨而增加票數，因此民眾黨在這次罷免的角色，恐怕實質發揮作用不明顯。

而大罷免失敗對民進黨後續有何影響，外界點名的民進黨秘書長林右昌、民進黨團總召柯建銘、行政院長卓榮泰是否有人該為此下台？王智盛認為，確實這三長壓力最大。國民黨選前就在喊這是對民進黨政府、賴清德的不信任投票，因此失敗該有人下台。但客觀來看，「這不是不信任投票」，這場罷免只針對國民黨24席立委，並非民進黨政府，所以並非不信任投票，只是最終民眾選擇留下來信任這24席藍委，「結構並沒有改變」。

王智盛指出，若卓榮泰下台，某種程度等於賴清德承認這次大罷免是藍綠對決，而且是對民進黨政府的不信任投票，且以民進黨論述邏輯來看，不會認為這是藍綠對決，只是對國民黨立委抉擇問題而已，因此卓榮泰下台有正當性不足問題。儘管針對2026年地方選舉，內閣改組有其必要性，但放眼民進黨內部，要跟賴清德在短時間內有密切默契，且施政要快速上軌，加上要因應現在朝野對立問題，在現實層面上看，要卓榮泰離開，恐怕暫時不符合民進黨需求。

林右昌部分，王智盛說，儘管他主觀認為林右昌不應該下台，但民進黨相對在這次罷免的組織動員沒那麼強烈，會不會因為這樣需要有戰犯對社會、黨內和公民團體交代？再加上花蓮票數並不好看、和曹興誠傳出相處不愉快，「恐怕林右昌會相對而言，壓力大於卓榮泰很多」。

最後是柯建銘，王智盛認為，取決於接下來朝野互動氛圍，若朝野都認為過去這一年的尖銳對抗衝突不應繼續下去，主戰派的柯建銘、傅崐萁是否會順勢離開總召位置，或許是個可能方向，但柯建銘是否要離開，也牽涉到民進黨在立法院對他的依賴程度。

吳瑟致則說，民進黨應深切檢討、調整，未來在類似罷免或選舉時，應該把自己放在什麼角色運作？接下來823還有第二次罷免投票，運作上確實會比這次更難以推動，但民進黨應思考，如何讓公民團體更有自信面對下一場選舉是最重要關鍵，否則歷經這場大型罷免投票結果，會讓許多支持者及公民團體感到失望。