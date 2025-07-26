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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免投票統計曝！傅崐萁投票率破6成最高　同意票超過25%有7人

▲▼大罷免，傅崐萁前往吉安國中投票。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨立委傅崐萁為此次大罷免投票率最高的立委。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免投票結果今（26日）出爐，24位國民黨立委、新竹市長高虹安的罷免案全都被否決。根據統計，投票率前3名的立委為傅崐萁60.10%、徐巧芯59.98%、王鴻薇59.59%；至於同意票超過25%者，有王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、傅崐萁、鄭正鈐等7位。中選會表示，開票統計結果將在8月1日舉行委員會議審查，並依法公告。

中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》第91條第1項及同法施行細則第51條規定，立法委員及市長罷免案投票結果，應由中選會在投票完畢7日內公告罷免投票結果。

中選會進一步說明，依《公職人員選舉罷免法》第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

▲▼726大罷免國民黨大獲全勝，罷免結果出爐後台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅志強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲大罷免投票今結束，台北市的投票率皆逼近6成。（圖／記者湯興漢攝）

一、第11屆立法委員罷免案：

（一）台北市第3選舉區王鴻薇罷免案，投票人總數為27萬4,312人，投票人數為16萬3,452人，投票率59.59%，有效票為16萬2,774票。其中，同意罷免票數為7萬6,463票，佔46.97%，佔原選舉區投票人數比率27.87%；不同意罷免票數8萬6,311票，佔53.03%，無效票為678票，罷免案投票結果為否決。

（二）台北市第4選舉區李彥秀罷免案，投票人總數為31萬1,887人，投票人數為18萬4,454人，投票率59.14%，有效票為18萬3,729票，其中同意罷免票數為7萬8,560票，佔42.76%，佔原選舉區投票人數比率25.19%；不同意罷免票數10萬5,169票，佔57.24%，無效票為725票，罷免案投票結果為否決。

（三）台北市第6選舉區羅智強罷免案，投票人總數為22萬8,981人，投票人數為13萬2,103人，投票率57.69%，有效票為13萬1,534票，其中同意罷免票數為5萬6,726票，佔43.13%，佔原選舉區投票人數比率24.77%；不同意罷免票數7萬4,808票，佔56.87%，無效票為569票，罷免案投票結果為否決。

（四）台北市第7選舉區徐巧芯罷免案，投票人總數為23萬1,139人，投票人數為13萬8,630人，投票率59.98%，有效票為13萬8,034票，其中同意罷免票數為6萬2,633票，佔45.38%，佔原選舉區投票人數比率27.10%；不同意罷免票數7萬5,401票，佔54.62%，無效票為596票，罷免案投票結果為否決。

（五）台北市第8選舉區賴士葆罷免案，投票人總數為24萬4,753人，投票人數為14萬3,489人，投票率58.63%，有效票為14萬2,865票，其中同意罷免票數為5萬5,958票，佔39.17%，佔原選舉區投票人數比率22.86%；不同意罷免票數8萬6,907票，佔60.83%，無效票為624票，罷免案投票結果為否決。

（六）新北市第1選舉區洪孟楷罷免案，投票人總數為40萬5,060人，投票人數為21萬7,546人，投票率53.71%，有效票為21萬6,400票，其中同意罷免票數為9萬4,808票，佔43.81%，佔原選舉區投票人數比率23.41%；不同意罷免票數12萬1,592票，佔56.19%，無效票為1,146票，罷免案投票結果為否決。

（七）新北市第7選舉區葉元之罷免案，投票人總數為23萬1,042人，投票人數為13萬961人，投票率56.68%，有效票為13萬274票，其中同意罷免票數為6萬3,357票，佔48.63%，佔原選舉區投票人數比率27.42%；不同意罷免票數6萬6,917票，佔51.37%，無效票為687票，罷免案投票結果為否決。

（八）新北市第8選舉區張智倫罷免案，投票人總數為28萬8,291人，投票人數為16萬3,480人，投票率56.71%，有效票為16萬2,450票，其中同意罷免票數為6萬7,131票，佔41.32%，佔原選舉區投票人數比率23.29%；不同意罷免票數9萬5,319票，佔58.68%，無效票為1,030票，罷免案投票結果為否決。

（九）新北市第9選舉區林德福罷免案，投票人總數為23萬7,380人，投票人數為13萬6,061人，投票率57.32%，有效票為13萬5,346票，其中同意罷免票數為5萬1,484票，佔38.04%，佔原選舉區投票人數比率21.69%；不同意罷免票數8萬3,862票，佔61.96%，無效票為715票，罷免案投票結果為否決。

（十）新北市第12選舉區廖先翔罷免案，投票人總數為26萬6,243人，投票人數為14萬456人，投票率52.75%，有效票為13萬9,742票，其中同意罷免票數為6萬944票，佔43.61%，佔原選舉區投票人數比率22.89%；不同意罷免票數7萬8,798票，佔56.39%，無效票為714票，罷免案投票結果為否決。

（十一）桃園市第1選舉區牛煦庭罷免案，投票人總數為35萬4,065人，投票人數為19萬4,359人，投票率54.89%，有效票為19萬3,371票，其中同意罷免票數為8萬6,734票，佔44.85%，佔原選舉區投票人數比率24.50%；不同意罷免票數10萬6,637票，佔55.15%，無效票為988票，罷免案投票結果為否決。

（十二）桃園市第2選舉區涂權吉罷免案，投票人總數為31萬6,423人，投票人數為17萬2,665人，投票率54.57%，有效票為17萬1,729票，其中同意罷免票數為7萬310票，佔40.94%，佔原選舉區投票人數比率22.22%；不同意罷免票數10萬1,419票，佔59.06%，無效票為936票，罷免案投票結果為否決。

（十三）桃園市第3選舉區魯明哲罷免案，投票人總數為30萬9,001人，投票人數為17萬2,395人，投票率55.79%，有效票為17萬1,624票，其中同意罷免票數為6萬6,301票，佔38.63%，佔原選舉區投票人數比率21.46%；不同意罷免票數10萬5,323票，佔61.37%，無效票為771票，罷免案投票結果為否決。

（十四）桃園市第4選舉區萬美玲罷免案，投票人總數為30萬6,688人，投票人數為17萬995人，投票率55.76%，有效票為17萬170票，其中同意罷免票數為7萬2,626票，佔42.68%，佔原選舉區投票人數比率23.68%；不同意罷免票數9萬7,544票，佔57.32%，無效票為825票，罷免案投票結果為否決。

（十五）桃園市第5選舉區呂玉玲罷免案，投票人總數為28萬2,711人，投票人數為15萬8,627人，投票率56.11%，有效票為15萬7,798票，其中同意罷免票數為5萬9,828票，佔37.91%，佔原選舉區投票人數比率21.16%；不同意罷免票數9萬7,970票，佔62.09%，無效票為829票，罷免案投票結果為否決。

（十六）桃園市第6選舉區邱若華罷免案，投票人總數為28萬5,041人，投票人數為15萬4,607人，投票率54.24%，有效票為15萬3,684票，其中同意罷免票數為6萬1,635票，佔40.11%，佔原選舉區投票人數比率21.62%；不同意罷免票數9萬2,049票，佔59.89%，無效票為923票，罷免案投票結果為否決。

（十七）台中市第4選舉區廖偉翔罷免案，投票人總數為33萬7,718人，投票人數為19萬1,337人，投票率56.66%，有效票為19萬346票，其中同意罷免票數為8萬3,812票，佔44.03%，佔原選舉區投票人數比率24.82%；不同意罷免票數10萬6,534票，佔55.97%，無效票為991票，罷免案投票結果為否決。

（十八）台中市第5選舉區黃健豪罷免案，投票人總數為37萬4,348人，投票人數為20萬9,430人，投票率55.95%，有效票為20萬8,454票，其中同意罷免票數為8萬8,914票，佔42.65%，佔原選舉區投票人數比率23.75%；不同意罷免票數11萬9,540票，佔57.35%，無效票為976票，罷免案投票結果為否決。

（十九）台中市第6選舉區羅廷瑋罷免案，投票人總數為27萬7,436人，投票人數為16萬1,305人，投票率58.14%，有效票為16萬434票，其中同意罷免票數為7萬4,012票，佔46.13%，佔原選舉區投票人數比率26.68%；不同意罷免票數8萬6,422票，佔53.87%，無效票為871票，罷免案投票結果為否決。

（二十）雲林縣第1選舉區丁學忠罷免案，投票人總數為27萬1,663人，投票人數為13萬5,470人，投票率49.87%，有效票為13萬4,495票，其中同意罷免票數為5萬7,331票，佔42.63%，佔原選舉區投票人數比率21.10%；不同意罷免票數7萬7,164票，佔57.37%，無效票為975票，罷免案投票結果為否決。

（二十一）花蓮縣選舉區傅崐萁罷免案，投票人總數為19萬1,367人，投票人數為11萬5,006人，投票率60.10%，有效票為11萬4,269票，其中同意罷免票數為4萬8,969票，佔42.85%，佔原選舉區投票人數比率25.59%；不同意罷免票數6萬5,300票，佔57.15%，無效票為737票，罷免案投票結果為否決。

（二十二）台東縣選舉區黃建賓罷免案，投票人總數為11萬3,385人，投票人數為5萬6,258人，投票率49.62%，有效票為5萬6,012票，其中同意罷免票數為2萬1,123票，佔37.71%，佔原選舉區投票人數比率18.63%；不同意罷免票數3萬4,889票，佔62.29%，無效票為246票，罷免案投票結果為否決。

（二十三）基隆市選舉區林沛祥罷免案，投票人總數為30萬3,980人，投票人數為16萬2,263人，投票率53.38%，有效票為16萬1,437票，其中同意罷免票數為6萬5,143票，佔40.35%，佔原選舉區投票人數比率21.43%；不同意罷免票數9萬6,294票，佔59.65%，無效票為826票，罷免案投票結果為否決。

（二十四）新竹市選舉區鄭正鈐罷免案，投票人總數為35萬7,063人，投票人數為21萬685人，投票率59%，有效票為20萬9,275票，其中同意罷免票數為8萬9,970票，佔42.99%，佔原選舉區投票人數比率25.20%；不同意罷免票數11萬9,305票，佔57.01%，無效票為1,410票，罷免案投票結果為否決。

二、新竹市第11屆市長高虹安罷免案：

新竹市第11屆市長高虹安罷免案，投票人總數為36萬311人，投票人數為21萬2,025人，投票率58.84%，有效票為21萬651票，其中同意罷免票數為8萬6,291票，佔40.96%，佔原選舉區投票人數比率23.95%；不同意罷免票數12萬4,360票，佔59.04%，無效票為1,374票，罷免案投票結果為否決。

人名 選區 投票人總數（人） 投票人數（人） 投票率（%） 有效票（人） 同意罷免票數（人） 同意罷免票比例（%） 同意罷免票佔原選舉區比例（%） 不同意罷免票數（人） 不同意罷免票比例（%） 投票結果
王鴻薇 台北市第3選舉區 274,312 163,452 59.59 162,774 76,463 46.97 27.87 86,311 53.03 否決
李彥秀 台北市第4選舉區 311,887 184,454 59.14 183,729 78,560 42.76 25.19 105,169 57.24 否決
羅智強 台北市第6選舉區 228,981 132,103 57.69 131,534 56,726 43.13 24.77 74,808 56.87 否決
徐巧芯 台北市第7選舉區 231,139 138,630 59.98 138,034 62,633 45.38 27.10 75,401 54.62 否決
賴士葆 台北市第8選舉區 244,753 143,489 58.63 142,865 55,958 39.17 22.86 86,907 60.83 否決
洪孟楷 新北市第1選舉區 405,060 217,546 53.71 216,400 94,808 43.81 23.41 121,592 56.19 否決
葉元之 新北市第7選舉區 231,042 130,961 56.68 130,274 63,357 48.63 27.42 66,917 51.37 否決
張智倫 新北市第8選舉區 288,291 163,480 56.71 162,450 67,131 41.32 23.29 95,319 58.68 否決
林德福 新北市第9選舉區 237,380 136,061 57.32 135,346 51,484 38.04 21.69 83,862 61.96 否決
廖先翔 新北市第12選舉區 266,243 140,456 52.75 139,742 60,944 43.61 22.89 78,798 56.39 否決
牛煦庭 桃園市第1選舉區 354,065 194,359 54.89 193,371 86,734 44.85 24.50 106,637 55.15 否決
涂權吉 桃園市第2選舉區 316,423 172,665 54.57 171,729 70,310 40.94 22.22 101,419 59.06 否決
魯明哲 桃園市第3選舉區 309,001 172,395 55.79 171,624 66,301 38.63 21.46 105,323 61.37 否決
萬美玲 桃園市第4選舉區 306,688 170,995 55.76 170,170 72,626 42.68 23.68 97,544 57.32 否決
呂玉玲 桃園市第5選舉區 282,711 158,627 56.11 157,798 59,828 37.91 21.16 97,970 62.09 否決
邱若華 桃園市第6選舉區 285,041 154,607 54.24 153,684 61,635 40.11 21.62 92,049 59.89 否決
廖偉翔 台中市第4選舉區 337,718 191,337 56.66 190,346 83,812 44.03 24.82 106,534 55.97 否決
黃健豪 台中市第5選舉區 374,348 209,430 55.95 208,454 88,914 42.65 23.75 119,540 57.35 否決
羅廷瑋 台中市第6選舉區 277,436 161,305 58.14 160,434 74,012 46.13 26.68 86,422 53.87 否決
丁學忠 雲林縣第1選舉區 271,663 135,470 49.87 134,495 57,331 42.63 21.10 77,164 57.37 否決
傅崐萁 花蓮縣選舉區 191,367 115,006 60.10 114,269 48,969 42.85 25.59 65,300 57.15 否決
黃建賓 台東縣選舉區 113,385 56,258 49.62 56,012 21,123 37.71 18.63 34,889 62.29 否決
林沛祥 基隆市選舉區 303,980 162,263 53.38 161,437 65,143 40.35 21.43 96,294 59.65 否決
鄭正鈐 新竹市選舉區 357,063 210,685 59.00 209,275 89,970 42.99 25.20 119,305 57.01 否決
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