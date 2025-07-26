大罷免投票統計曝！傅崐萁投票率破6成最高　同意票超過25%有7人

▲國民黨立委傅崐萁為此次大罷免投票率最高的立委。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免投票結果今（26日）出爐，24位國民黨立委、新竹市長高虹安的罷免案全都被否決。根據統計，投票率前3名的立委為傅崐萁60.10%、徐巧芯59.98%、王鴻薇59.59%；至於同意票超過25%者，有王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、傅崐萁、鄭正鈐等7位。中選會表示，開票統計結果將在8月1日舉行委員會議審查，並依法公告。

中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》第91條第1項及同法施行細則第51條規定，立法委員及市長罷免案投票結果，應由中選會在投票完畢7日內公告罷免投票結果。

中選會進一步說明，依《公職人員選舉罷免法》第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

▲大罷免投票今結束，台北市的投票率皆逼近6成。（圖／記者湯興漢攝）



一、第11屆立法委員罷免案：

（一）台北市第3選舉區王鴻薇罷免案，投票人總數為27萬4,312人，投票人數為16萬3,452人，投票率59.59%，有效票為16萬2,774票。其中，同意罷免票數為7萬6,463票，佔46.97%，佔原選舉區投票人數比率27.87%；不同意罷免票數8萬6,311票，佔53.03%，無效票為678票，罷免案投票結果為否決。

（二）台北市第4選舉區李彥秀罷免案，投票人總數為31萬1,887人，投票人數為18萬4,454人，投票率59.14%，有效票為18萬3,729票，其中同意罷免票數為7萬8,560票，佔42.76%，佔原選舉區投票人數比率25.19%；不同意罷免票數10萬5,169票，佔57.24%，無效票為725票，罷免案投票結果為否決。

（三）台北市第6選舉區羅智強罷免案，投票人總數為22萬8,981人，投票人數為13萬2,103人，投票率57.69%，有效票為13萬1,534票，其中同意罷免票數為5萬6,726票，佔43.13%，佔原選舉區投票人數比率24.77%；不同意罷免票數7萬4,808票，佔56.87%，無效票為569票，罷免案投票結果為否決。

（四）台北市第7選舉區徐巧芯罷免案，投票人總數為23萬1,139人，投票人數為13萬8,630人，投票率59.98%，有效票為13萬8,034票，其中同意罷免票數為6萬2,633票，佔45.38%，佔原選舉區投票人數比率27.10%；不同意罷免票數7萬5,401票，佔54.62%，無效票為596票，罷免案投票結果為否決。

（五）台北市第8選舉區賴士葆罷免案，投票人總數為24萬4,753人，投票人數為14萬3,489人，投票率58.63%，有效票為14萬2,865票，其中同意罷免票數為5萬5,958票，佔39.17%，佔原選舉區投票人數比率22.86%；不同意罷免票數8萬6,907票，佔60.83%，無效票為624票，罷免案投票結果為否決。

（六）新北市第1選舉區洪孟楷罷免案，投票人總數為40萬5,060人，投票人數為21萬7,546人，投票率53.71%，有效票為21萬6,400票，其中同意罷免票數為9萬4,808票，佔43.81%，佔原選舉區投票人數比率23.41%；不同意罷免票數12萬1,592票，佔56.19%，無效票為1,146票，罷免案投票結果為否決。

（七）新北市第7選舉區葉元之罷免案，投票人總數為23萬1,042人，投票人數為13萬961人，投票率56.68%，有效票為13萬274票，其中同意罷免票數為6萬3,357票，佔48.63%，佔原選舉區投票人數比率27.42%；不同意罷免票數6萬6,917票，佔51.37%，無效票為687票，罷免案投票結果為否決。

（八）新北市第8選舉區張智倫罷免案，投票人總數為28萬8,291人，投票人數為16萬3,480人，投票率56.71%，有效票為16萬2,450票，其中同意罷免票數為6萬7,131票，佔41.32%，佔原選舉區投票人數比率23.29%；不同意罷免票數9萬5,319票，佔58.68%，無效票為1,030票，罷免案投票結果為否決。

（九）新北市第9選舉區林德福罷免案，投票人總數為23萬7,380人，投票人數為13萬6,061人，投票率57.32%，有效票為13萬5,346票，其中同意罷免票數為5萬1,484票，佔38.04%，佔原選舉區投票人數比率21.69%；不同意罷免票數8萬3,862票，佔61.96%，無效票為715票，罷免案投票結果為否決。

（十）新北市第12選舉區廖先翔罷免案，投票人總數為26萬6,243人，投票人數為14萬456人，投票率52.75%，有效票為13萬9,742票，其中同意罷免票數為6萬944票，佔43.61%，佔原選舉區投票人數比率22.89%；不同意罷免票數7萬8,798票，佔56.39%，無效票為714票，罷免案投票結果為否決。

（十一）桃園市第1選舉區牛煦庭罷免案，投票人總數為35萬4,065人，投票人數為19萬4,359人，投票率54.89%，有效票為19萬3,371票，其中同意罷免票數為8萬6,734票，佔44.85%，佔原選舉區投票人數比率24.50%；不同意罷免票數10萬6,637票，佔55.15%，無效票為988票，罷免案投票結果為否決。

（十二）桃園市第2選舉區涂權吉罷免案，投票人總數為31萬6,423人，投票人數為17萬2,665人，投票率54.57%，有效票為17萬1,729票，其中同意罷免票數為7萬310票，佔40.94%，佔原選舉區投票人數比率22.22%；不同意罷免票數10萬1,419票，佔59.06%，無效票為936票，罷免案投票結果為否決。

（十三）桃園市第3選舉區魯明哲罷免案，投票人總數為30萬9,001人，投票人數為17萬2,395人，投票率55.79%，有效票為17萬1,624票，其中同意罷免票數為6萬6,301票，佔38.63%，佔原選舉區投票人數比率21.46%；不同意罷免票數10萬5,323票，佔61.37%，無效票為771票，罷免案投票結果為否決。

（十四）桃園市第4選舉區萬美玲罷免案，投票人總數為30萬6,688人，投票人數為17萬995人，投票率55.76%，有效票為17萬170票，其中同意罷免票數為7萬2,626票，佔42.68%，佔原選舉區投票人數比率23.68%；不同意罷免票數9萬7,544票，佔57.32%，無效票為825票，罷免案投票結果為否決。

（十五）桃園市第5選舉區呂玉玲罷免案，投票人總數為28萬2,711人，投票人數為15萬8,627人，投票率56.11%，有效票為15萬7,798票，其中同意罷免票數為5萬9,828票，佔37.91%，佔原選舉區投票人數比率21.16%；不同意罷免票數9萬7,970票，佔62.09%，無效票為829票，罷免案投票結果為否決。

（十六）桃園市第6選舉區邱若華罷免案，投票人總數為28萬5,041人，投票人數為15萬4,607人，投票率54.24%，有效票為15萬3,684票，其中同意罷免票數為6萬1,635票，佔40.11%，佔原選舉區投票人數比率21.62%；不同意罷免票數9萬2,049票，佔59.89%，無效票為923票，罷免案投票結果為否決。

（十七）台中市第4選舉區廖偉翔罷免案，投票人總數為33萬7,718人，投票人數為19萬1,337人，投票率56.66%，有效票為19萬346票，其中同意罷免票數為8萬3,812票，佔44.03%，佔原選舉區投票人數比率24.82%；不同意罷免票數10萬6,534票，佔55.97%，無效票為991票，罷免案投票結果為否決。

（十八）台中市第5選舉區黃健豪罷免案，投票人總數為37萬4,348人，投票人數為20萬9,430人，投票率55.95%，有效票為20萬8,454票，其中同意罷免票數為8萬8,914票，佔42.65%，佔原選舉區投票人數比率23.75%；不同意罷免票數11萬9,540票，佔57.35%，無效票為976票，罷免案投票結果為否決。

（十九）台中市第6選舉區羅廷瑋罷免案，投票人總數為27萬7,436人，投票人數為16萬1,305人，投票率58.14%，有效票為16萬434票，其中同意罷免票數為7萬4,012票，佔46.13%，佔原選舉區投票人數比率26.68%；不同意罷免票數8萬6,422票，佔53.87%，無效票為871票，罷免案投票結果為否決。

（二十）雲林縣第1選舉區丁學忠罷免案，投票人總數為27萬1,663人，投票人數為13萬5,470人，投票率49.87%，有效票為13萬4,495票，其中同意罷免票數為5萬7,331票，佔42.63%，佔原選舉區投票人數比率21.10%；不同意罷免票數7萬7,164票，佔57.37%，無效票為975票，罷免案投票結果為否決。

（二十一）花蓮縣選舉區傅崐萁罷免案，投票人總數為19萬1,367人，投票人數為11萬5,006人，投票率60.10%，有效票為11萬4,269票，其中同意罷免票數為4萬8,969票，佔42.85%，佔原選舉區投票人數比率25.59%；不同意罷免票數6萬5,300票，佔57.15%，無效票為737票，罷免案投票結果為否決。

（二十二）台東縣選舉區黃建賓罷免案，投票人總數為11萬3,385人，投票人數為5萬6,258人，投票率49.62%，有效票為5萬6,012票，其中同意罷免票數為2萬1,123票，佔37.71%，佔原選舉區投票人數比率18.63%；不同意罷免票數3萬4,889票，佔62.29%，無效票為246票，罷免案投票結果為否決。

（二十三）基隆市選舉區林沛祥罷免案，投票人總數為30萬3,980人，投票人數為16萬2,263人，投票率53.38%，有效票為16萬1,437票，其中同意罷免票數為6萬5,143票，佔40.35%，佔原選舉區投票人數比率21.43%；不同意罷免票數9萬6,294票，佔59.65%，無效票為826票，罷免案投票結果為否決。

（二十四）新竹市選舉區鄭正鈐罷免案，投票人總數為35萬7,063人，投票人數為21萬685人，投票率59%，有效票為20萬9,275票，其中同意罷免票數為8萬9,970票，佔42.99%，佔原選舉區投票人數比率25.20%；不同意罷免票數11萬9,305票，佔57.01%，無效票為1,410票，罷免案投票結果為否決。

二、新竹市第11屆市長高虹安罷免案：

新竹市第11屆市長高虹安罷免案，投票人總數為36萬311人，投票人數為21萬2,025人，投票率58.84%，有效票為21萬651票，其中同意罷免票數為8萬6,291票，佔40.96%，佔原選舉區投票人數比率23.95%；不同意罷免票數12萬4,360票，佔59.04%，無效票為1,374票，罷免案投票結果為否決。