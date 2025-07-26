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泰國邊境8地實施戒嚴　泰柬邊境交火增至32死

▲▼ 泰國柬埔寨邊境衝突。（圖／路透）

▲泰國一間超商遭邊境衝突波及。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境交火進入第3天，泰軍指控，柬埔寨部隊26日凌晨先發動攻擊，泰軍開火反擊。在此之前，泰國25日已針對邊境8地實施戒嚴措施，包括尖竹汶府7區及達叻1區。美聯社報導，泰柬邊境衝突死亡人數攀升至32人。

針對泰柬近年來最嚴重邊境衝突情勢，聯合國安理會25日在紐約總部召開閉門會議，泰國代表、柬埔寨代表以及聯合國政治事務部主管亞太事務的助理秘書長希亞里（Khaled Khiari）均出席。

安理會外交人員透露，所有15個成員國均呼籲雙方保持克制、緩和局面，和平解決爭端，安理會也敦促東協（ASEAN）協助解決邊境衝突。

▲▼ 泰國柬埔寨邊境衝突。（圖／路透）

在閉門會議結束後，柬埔寨駐聯合國大使喬恰（Chhea Keo）表示，柬方正式要求無條件立即停火，「柬埔寨要求立即無條件停火，我們也呼籲和平解決爭端」。泰國駐聯合國大使會後離開現場，並未與記者交談。

泰柬邊境武裝衝突始於7月24日，雙方互控對方先開火，兩軍展開軍事攻擊，包括砲擊、火箭彈攻勢，泰國還派出F-16戰機空襲柬埔寨。

聯合國人道官員確認已有平民傷亡，泰國總計13.1萬人流離失所，柬埔寨境內逾4000人撤離。在受影響區域，學校、寺廟等臨時避難所人滿為患，急需食物與醫療援助等。

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