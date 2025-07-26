少數人才知道？他申請「男性健保補助金」　做錯1舉動戶頭空了

▲Ethan說，他們公司可以申請「男性健保補助金」。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

申請補助要寄卡片驗證？內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人透過IG認識一個健談的男生，並得知對方公司可以申請「男性健保補助金」。他心想著，誰會嫌錢多？所以便跟著申請，並把金融卡、信用卡都寄出去，豈料，他的存款就這樣被提領一空。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「申請補助要寄卡片驗證？ 騙人的！」為標題分享詐騙案例。當事人透過IG認識一個健談的男生，由於對方講話很搞笑，所以後來他們就交換LINE聊天，其暱稱為「Ethan文凌7/21」。雙方聊了一陣子之後，Ethan就提到，他們公司有個「男性健保補助金」可以申請，還稱政府有在推廣，只是目前很少人知道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當事人得知當下，覺得很不錯，也心想著「誰會嫌錢多？有錢不拿是笨蛋，眼前符合條件的補助當然要申請！」在Ethan的介紹下，他就加了對方主管的LINE，暱稱「主管Moon-顏美月」。顏美月告訴當事人，他非常幸運，不但符合資格，還被挑中，只是申請流程需要驗證身分，資料也要交給公部門審核，因此要他「整理好名下的金融卡、信用卡，再透過『7-11寄貨便』寄到指定地點」。

當事人雖有些遲疑，但顏美月一再強調官方流程就是這樣，且收到資料後會全程錄影存檔，因此他便放下戒心，把金融卡、信用卡都寄出去。再過沒多久，顏美月指示當事人從銀行帳戶提領7萬元，「然後用無摺存款方式，存入他們指定的銀行帳戶裡，以進行身分驗證金流，我又照做了」。

結果，當事人後來去刷存摺時，便發現戶頭存款已被提領一空，當他要找Ethan和顏美月時，「全都不讀不回，然後就沒有然後了，只能向警方哭訴自己的受騙經過」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享3點防詐小撇步。

1、政府補助不會用LINE通知，也不會要你寄卡片。



2、任何人要求寄出金融卡、信用卡，一律拒絕！



3、網友要求匯錢或無摺存款，都是詐騙常用手法，務必小心，請打165查證。