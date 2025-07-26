約砲48公斤「小隻馬男網友」70KG女控性侵　求償150萬被打臉

▲48公斤賴姓男子上網約砲，事後被告上法院。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名70餘公斤溫姓女子上網認識48公斤賴姓男子後，兩人上旅館約砲，溫女事後指控賴男性侵，提告求償150萬。不過賴男喊冤說，兩人體型差距很大，他根本沒辦法硬上，而且溫女事後不斷討錢，還脅迫他母親簽和解書，揚言不賠錢就要走法律途徑。台南地院審理時，溫女沒出庭，也沒提出遭性侵的證據，法官判賴男免賠。

判決指出，溫姓女子和賴姓男子於去年11月30日上旅館激戰後，將賴男告上法院，主張她遭賴男性侵，導致工作損失及心理創傷，要賴男賠她150萬元，且強調這150萬是經過雙方同意，要求賴男拿錢出來。

庭審時，賴男表示，他和溫女在網路上認識後，兩人合意發生關係，溫女身高約170公分、體重約70公斤以上，而他身高僅157公分、體重48公斤，兩人體型差距相當大，他沒辦法對溫女強制性交。然而事後溫女卻以遭他性侵為由，頻頻要錢或要求辦手機讓她用，他覺得很害怕，只能答應溫女要求。

賴男說，溫女還手寫一張和解書，內容為「強制性交，70萬，先付2萬，於一個禮拜後給」，再聯絡他母親說「賴男性侵我，性侵罪會判很重要關12年，一般賠償金要120萬」，導致他母親驚慌失措，在溫女的「和解書」上簽名。他後來受不了，在同年12月19日報警，警員跟他說這是詐騙，他們便寄存證信函通知溫女，表示他們母子要撤銷受她脅迫簽下的「和解書」。

法官認為，溫女主張遭強制性交，但並沒有提出證據，2度開庭也都託病沒到場，而且和解書上寫的是70萬，也不是150萬。另溫女事後傳訊，要求賴母和銀行洽談融資，表示如果不願意私下和解，就要走法律途徑等等，可見賴母對和解書內容和溫女並沒有共識，溫女無法依和解書要求賠償，判賴男免賠。可上訴。