涉詐被關出監當車手再騙236萬　基隆男要關1年10個月

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子過去因涉犯加重詐欺等案件，被法院判處有期徒刑1年6個月，但他出監之後又加入詐團擔任車手，負責假扮成虛擬貨幣幣商，向受害者收取款項，共計得手236萬餘元。基隆地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處陳男有期徒刑1年10個月。

▲陳男曾因涉詐被關，出監之後又繼續擔任詐團車手。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男去年12月間加入詐團，負責假扮成幣商向受害者收取詐欺贓款；該詐團成員透過LINE向受害者謊稱，可以透過APP投資虛擬貨幣獲利，誘使受害者在短短6天之內交付現金236萬餘元。

陳男接獲詐團指示，共與受害者碰面並收取款項3次，得手之後，再把錢放在車站廁所、天橋底下等指定地點，最後由其他詐團成員將錢取走，事成之後，他總計獲得1萬5000元報酬。

基隆地院法官表示，陳男過去涉犯加重詐欺等案件，被法院判處有期徒刑1年6個月，直到2023年3月才因縮刑期滿執行完畢，沒想到出監僅僅1年多，他又加入詐團擔任車手。

法官認為，陳男與詐團成員分工合作實施犯罪計畫，造成受害者損失236萬餘元，接受偵查時還矢口否認，直到法院審理階段才改口坦承犯行，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年10個月，全案仍可上訴。