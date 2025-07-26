LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

▲千萬不能開啟「分享螢幕畫面」。（圖／翻攝自LINE官方）

文／CTWANT

民眾申辦貸款時需格外小心，因近期出現新型詐騙手法，有不法分子假冒金融機構人員，利用社群平台上的貸款廣告吸引受害者，進而誘導他們開啟LINE中的「分享螢幕畫面」功能，一步步竊取銀行帳戶內的資金。

根據LINE台灣官方部落格文章表示，詐騙集團常會在一開始藉由網路上的資金廣告取得受害者信任，再聲稱需要進行所謂的「核貸驗證」流程。他們會要求民眾依照指示操作手機，開啟「分享螢幕畫面」，此舉將使不法分子可即時掌握手機內操作，進而盜取帳戶資訊與金錢。

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當對方聲稱要協助技術處理或驗證貸款資格時，民眾如配合開啟該功能，極可能讓自己的銀行APP密碼、簡訊驗證碼等機敏資訊在無察覺下被全數掌握。類似情況發生後，受害者往往在幾分鐘內帳戶即遭盜領，損失慘重。

文章中提醒，用戶應拒絕任何來路不明的人員提出的遠端操作請求，尤其是要求開啟螢幕畫面分享者，更應直接拒絕。同時，遇到自稱銀行、政府單位或貸款平台人員主動聯繫時，應立即存疑，並撥打165反詐騙專線查證其真偽。

文章中強調，一旦開啟「分享螢幕畫面」，即等同於交出了手機的操作權限。官方也特別呼籲，無論對方聲稱的是「技術支援」、「驗證流程」，或是「臨櫃無法完成需協助操作」，都不應配合。

除了主動防範之外，文章中也建議使用者建立完整的反詐意識，包括認識詐騙流程、了解常見話術，並與親友分享案例經驗，讓更多人提高警覺。此外，也應避免點擊不明連結與輸入個資，不讓詐騙分子有機可乘。

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