又是「猜猜我是誰」！婦險被假親人騙28萬　桃園警保她養老金

▲余姓婦人陷入「猜猜我是誰」詐騙，前往郵局匯款。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名70歲余姓婦人被假冒親人詐騙匯款28萬元，行員查覺異狀通報警方，員警到場了解後識破為「猜猜我是誰」詐騙，請余婦當場聯繫其弟妹陳女士查證，陳女士確認並無此事，余婦這才驚覺被詐騙了，所幸余婦匯款帳號寫錯，28萬元匯款全數被退回，也讓余婦保住養老金。

▲警方獲報前往勸阻，並請余婦聯絡親人求證，成功阻詐。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局大竹派出所24日接獲大竹郵局通報，稱有民眾疑似遭到詐騙。員警立即趕赴現場，經了解，余姓婦人稍早接到一通不明來電，對方自稱是她的弟妹，並謊稱急需裝潢費用，要求余婦匯款28萬餘元至指定帳戶。

余姓婦人因為對方直接打家用電話到家，基於對親人的信任，便前往大竹郵局準備臨櫃匯款。然而，郵局行員在關懷提問時察覺異狀，驚覺這可能是詐騙手法，隨即通報警方。員警到場後，仔細詢問案情，並請余婦當場聯繫其親戚陳女士查證，陳女士確認並無此事，這才讓余婦驚覺自己差點受騙上當。在警民合作下，成功攔阻了這筆鉅額款項，保住了余婦的積蓄。

蘆竹分局溫馨提醒，詐騙手法日益翻新，民眾務必提高警覺。詐騙集團常冒充親友，以各種藉口要求匯款。民眾若接到類似電話，務必謹記 「一聽、二掛、三查證」 原則：一聽： 仔細聆聽對方說詞。二掛： 立即掛斷電話，不與對方多做糾纏。三查證： 撥打 165反詐騙諮詢專線 或 110報案專線 查證，或向親友求證，以防受騙上當。