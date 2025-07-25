泰柬交火「邊境有陰莖雕像」！竟是為了抵禦柬國黑魔法

▲泰國與緬甸情勢緊張。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

泰國武里南省近柬埔寨邊境區域，近日因兩國衝突情勢緊張，當地居民為求心安與反制，竟將大型陰莖雕像（ปลัดขิก）豎立於壕溝碉堡上方，並將其尖端指向柬埔寨方向。當地居民相信，此舉能有效化解對方施展的「黑魔法」，讓泰國邊境的戰火與緊張氣氛得以平息，展現出當地民眾在困境中仍保有樂觀心態，不畏懼戰爭的威脅。

綜合外媒報導，泰柬邊界衝突升溫後，位於武里南省沾塔蓬佩（Chanthaburi Phet）地區、設有沙達庫（Sa Taku）通道的邊境村落，緊張情勢持續升高。駐地記者回報，當地居民在碉堡工事頂端設置陰莖雕像，擺放方向特別朝向柬埔寨境內，此舉引起外界關注。由於近期邊境不時傳出零星交火，居民此舉被視為一種精神上的防禦。

當地居民向媒體表示，這尊陰莖雕像過去主要是用於泰國傳統節慶「火箭節」（Bun Bang Fai）的遊行活動，象徵著豐收與吉祥。然而，鑑於當前邊境情勢的嚴峻，當地民眾決定將其重新啟用，並賦予其新的精神意義。他們深信，透過陰莖雕像的神力，能夠有效壓制並破解柬埔寨方面可能施放的任何「黑魔法」或不祥力量，以保衛家園。

沾塔蓬佩區的市長受訪時指出，目前仍有約兩成左右的居民選擇留在當地生活，並未完全撤離。值得一提的是，這些留守的居民大多自願擔任社區的防衛志工，展現出高度的向心力與危機意識。市長進一步透露，據他所知，目前留在村裡的居民普遍士氣高昂，對於可能發生的衝突或戰爭並無顯著的恐懼感。