馬來西亞調停泰柬戰爭！　泰國「1條件」同意停火

▲位於柬埔寨邊境烏杜敏契省（Oddar Meanchey）的柬埔寨士兵站在的BM-21 Grad多管火箭發射器上。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境24日凌晨爆發13年來最嚴重的邊境危機，東協輪值主席國馬來西亞緊急出面調停。泰國25日發聲明指出，「原則上同意馬來西亞提出的停火建議，但必須以『當地實際情勢恰當』為前提」，同時強調柬埔寨部隊仍在對泰國領土發動無差別攻擊，顯示缺乏誠意，繼續讓平民陷於險境。

泰國、柬埔寨爆發13年來最嚴重的邊境危機，至25日戰線不僅擴大，傷亡數字也不斷攀升。《路透社》引述泰國外交部聲明指出，泰國政府感謝馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）提出停火倡議，「泰國原則上完全同意，並會認真考慮。」

泰方提到，任何停火必須以當地情勢真正穩定為前提，「泰國把百姓安全置於首要位置，政府有義務全力保護主權與人民。必須說明的是，一整天之內，柬埔寨部隊持續無差別地攻擊泰國領土。柬埔寨的行動顯示缺乏誠意，並且不斷讓平民陷入危險。」

不過，柬埔寨方面則有不同說法。根據《法新社》報導，柬埔寨駐聯合國大使車格奧（Chhea Keo）在安理會閉門會議後表示，「柬埔寨要求立即、無條件停火，也呼籲以和平方式解決爭端。」同時，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）回擊指出，已經於24日答應馬來西亞的停火提議，「反悔的是泰國。」

馬來西亞總理安華稍早也對外表示，他已先後與泰國副總理兼內政部長普密塔（Phumtham Wechayachai）及洪馬內通話，「雙方都給予尊重的回應，並請求更多時間撤回邊境部隊」，他強調，「我心懷感謝，因為兩國領袖展現善意。」

這場衝突已造成泰國境內至少19人死亡，其中包含13位平民，另有62人受傷；泰國官方指出，目前已有超過13萬人被迫撤離家園。柬埔寨方面暫未公佈完整傷亡數字，但一名地方官員證實至少1人身亡。

馬來西亞作為東南亞國協（ASEAN）輪值主席國，正積極斡旋這場衝突。安華強調，東協區域在地緣政治上的戰略地位不容忽視，「即使我國局勢穩定，也必須借鏡鄰國經驗、保持高度警惕。」