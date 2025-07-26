快訊／美國解除部分緬甸制裁　白宮：與「大讚川普」信件無關

▲緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部宣布，解除對多名緬甸軍政府關係人的制裁，這些人與公司是在拜登（Joe Biden）執政時期被列入名單。白宮官員強調，這項決定與緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）先前致函美國總統川普（Donald Trump）的舉動毫無關聯。

根據《路透社》報導，美國財政部指出，被移出制裁名單的包含物流服務公司KT Services & Logistics與創辦人Jonathan Myo Kyaw Thaung、MCM集團及其所有人Aung Hlaing Oo、Suntac科技公司及擁有者Sit Taing Aung，還有另一名人士Tin Latt Min。

不過財政部並未說明原因，財政部副部長佛克肯德（Michael Faulkender）回覆《路透社》表示，「包含這次在內，制裁名單中的個人會依照業務流程定期新增或移除，這是很正常的程序。」

這項決定公布的時間點，正值川普政府對緬甸宣布自8月1日起課徵40%關稅後不久。敏昂萊本月稍早回函，提議調整稅率並呼籲放寬制裁，甚至表態願派團前往華府談判。

當時緬甸官媒報導稱，敏昂萊讚揚川普在帶領國家邁向繁榮之路上的強大領導力，「展現出真正愛國者的精神。」不過美國官員強調，解除制裁屬於早前啟動的長期流程，「和那封信沒有關聯。」

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）表示，這些移除名單的決定是在過去一年依標準程序審核後完成。目前美國針對緬甸將領的制裁，包含對敏昂萊本人，仍然維持不變。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲事務主管西夫頓（John Sifton）則批評此舉令人擔憂，質疑美國對緬甸軍政府的政策可能出現重大轉向。