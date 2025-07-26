柬埔寨要求立即「無條件停火」　呼籲泰國和平解決衝突

▲泰國與柬埔寨邊境交火。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境衝突升溫，雙方已連續交火兩天，砲彈、戰機與坦克齊上陣，造成嚴重死傷。柬埔寨駐聯合國大使25日表示，柬埔寨希望能「立即停火」，而泰國方面也同樣釋出談判意願。

根據《曼谷郵報》報導，柬埔寨駐聯合國（United Nations）大使喬恰（Chhea Keo）在安理會（UN Security Council）閉門會議後表示，柬方已正式要求無條件立即停火，「柬埔寨要求立即無條件停火，我們也呼籲和平解決爭端。」

這起長年未解的邊界問題24日全面爆發，雙方互控對方先開火。泰方指控柬軍砲擊民用設施，包括一間醫院與一座加油站，柬方則反駁，質疑國力較弱的自己怎會挑起事端。安理會呼籲兩國保持最大克制，透過外交對話化解危機。

死傷慘重 泰國撤離13.8萬人

衝突至今已造成多人傷亡。柬埔寨烏杜敏契省（Oddar Meanchey）通報，一名70歲平民遇難、5人受傷；泰國衛生部則統計，邊境地區已超過13萬8千人緊急撤離，15人死亡（14名平民、1名士兵），另有46人受傷，其中15人是軍人。

泰國皇家陸軍（Royal Thai Army）表示，25日清晨4時左右，三個地區再度爆發戰事，柬方使用重型武器、野戰砲和BM-21火箭系統攻擊，泰軍則以「適當火力」回擊。

曼谷釋出談判意願 盼馬來西亞協調

泰國外交部發言人巴蘭庫拉（Nikorndej Balankura）向《法新社》指出，戰事在25日下午趨緩，曼谷願意透過外交談判解決，「無論是雙邊磋商，或透過馬來西亞協助，我們都準備好，但目前還未收到柬方回應。」

馬來西亞目前是東協（ASEAN）輪值主席國，柬、泰兩國皆為成員。泰國副總理兼內政部長普密塔（Phumtham Wechayachai）稍早也警告，若情勢持續升高，「可能會演變成戰爭」，但他強調目前僅是邊境衝突。

▲泰國邊境居民緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）



古寺戰火波及 民眾急逃

泰國軍方指出，24日的交火集中在6個地點，其中包括兩座古老寺廟周邊。地面部隊在坦克支援下激烈對戰，柬方火箭與砲彈越界攻擊，泰軍則出動F-16戰機轟炸目標。

在距離邊境約20公里的柬埔寨小鎮薩姆隆（Samraong），許多家庭聽見槍聲後慌忙帶著孩子與家當撤離。41歲的普巴克（Pro Bak）受訪時說，「我家就在邊境附近，我們真的很害怕。」他正帶著妻子和孩子前往佛寺尋求庇護。