　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柬埔寨要求立即「無條件停火」　呼籲泰國和平解決衝突

▲▼ 泰國與柬埔寨邊境交火。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）

▲泰國與柬埔寨邊境交火。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境衝突升溫，雙方已連續交火兩天，砲彈、戰機與坦克齊上陣，造成嚴重死傷。柬埔寨駐聯合國大使25日表示，柬埔寨希望能「立即停火」，而泰國方面也同樣釋出談判意願。

根據《曼谷郵報》報導，柬埔寨駐聯合國（United Nations）大使喬恰（Chhea Keo）在安理會（UN Security Council）閉門會議後表示，柬方已正式要求無條件立即停火，「柬埔寨要求立即無條件停火，我們也呼籲和平解決爭端。」

這起長年未解的邊界問題24日全面爆發，雙方互控對方先開火。泰方指控柬軍砲擊民用設施，包括一間醫院與一座加油站，柬方則反駁，質疑國力較弱的自己怎會挑起事端。安理會呼籲兩國保持最大克制，透過外交對話化解危機。

死傷慘重　泰國撤離13.8萬人

衝突至今已造成多人傷亡。柬埔寨烏杜敏契省（Oddar Meanchey）通報，一名70歲平民遇難、5人受傷；泰國衛生部則統計，邊境地區已超過13萬8千人緊急撤離，15人死亡（14名平民、1名士兵），另有46人受傷，其中15人是軍人。

泰國皇家陸軍（Royal Thai Army）表示，25日清晨4時左右，三個地區再度爆發戰事，柬方使用重型武器、野戰砲和BM-21火箭系統攻擊，泰軍則以「適當火力」回擊。

曼谷釋出談判意願　盼馬來西亞協調

泰國外交部發言人巴蘭庫拉（Nikorndej Balankura）向《法新社》指出，戰事在25日下午趨緩，曼谷願意透過外交談判解決，「無論是雙邊磋商，或透過馬來西亞協助，我們都準備好，但目前還未收到柬方回應。」

馬來西亞目前是東協（ASEAN）輪值主席國，柬、泰兩國皆為成員。泰國副總理兼內政部長普密塔（Phumtham Wechayachai）稍早也警告，若情勢持續升高，「可能會演變成戰爭」，但他強調目前僅是邊境衝突。

▲▼泰國邊境居民緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國邊境居民緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）

古寺戰火波及　民眾急逃

泰國軍方指出，24日的交火集中在6個地點，其中包括兩座古老寺廟周邊。地面部隊在坦克支援下激烈對戰，柬方火箭與砲彈越界攻擊，泰軍則出動F-16戰機轟炸目標。

在距離邊境約20公里的柬埔寨小鎮薩姆隆（Samraong），許多家庭聽見槍聲後慌忙帶著孩子與家當撤離。41歲的普巴克（Pro Bak）受訪時說，「我家就在邊境附近，我們真的很害怕。」他正帶著妻子和孩子前往佛寺尋求庇護。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 3929 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百張「追分成功」紀念票消失　台鐵報警急令「禁退票」查失蹤
小琉球大火！40輛機車燒光
體育老師上課一半「下身大出血」！確診大腸癌　竟是這習慣害的
國道逆向狂飆！　2駕駛無呼吸心跳
少了柯文哲陪伴！陳佩琪今早金甌女中投票　怨：蠻沮喪、遺憾
1里1社區6000人太罕見！　里長竟是水果大王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／泰柬再交火！柬埔寨清晨「突襲邊境」　泰軍強力回擊

快訊／美軍突襲敘利亞　ISIS領袖父子3人遭擊斃

快訊／美國解除部分緬甸制裁　白宮：與「大讚川普」信件無關

禁令形同虛設？輝達AI晶片走私中國　「黑市維修」訂單爆量

柬埔寨要求立即「無條件停火」　呼籲泰國和平解決衝突

知名神廟竟「毀屍滅證」數百具！　清潔工爆：婦幼受到性侵

馬來西亞調停泰柬戰爭！　泰國「1條件」同意停火

美歐協議最後衝刺　川普估「達成機率50%」

有台灣了？　川普將寄出200封關稅信：15-20%

美新墨西哥大學爆槍響　1死1傷犯嫌在逃

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

連晨翔為愛下廚「狀況百出」XD 劉品言試吃讚：可以耶！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

【飛機面對面】桃機驚見「班機頭對頭」！　民航局：要求管制員給予正確指令

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

快訊／泰柬再交火！柬埔寨清晨「突襲邊境」　泰軍強力回擊

快訊／美軍突襲敘利亞　ISIS領袖父子3人遭擊斃

快訊／美國解除部分緬甸制裁　白宮：與「大讚川普」信件無關

禁令形同虛設？輝達AI晶片走私中國　「黑市維修」訂單爆量

柬埔寨要求立即「無條件停火」　呼籲泰國和平解決衝突

知名神廟竟「毀屍滅證」數百具！　清潔工爆：婦幼受到性侵

馬來西亞調停泰柬戰爭！　泰國「1條件」同意停火

美歐協議最後衝刺　川普估「達成機率50%」

有台灣了？　川普將寄出200封關稅信：15-20%

美新墨西哥大學爆槍響　1死1傷犯嫌在逃

頭份屋主幾乎每週都在降價　專家：現在是入場時機

近一年台北捷運十大最貴店租捷運站！新北這站店租竟高於忠孝敦化、東門站等核心商圈！

今年前五月住宅使照量首破5.5萬戶創20年新高　全台使照量年增3.1%新北、桃園年增逾二成

澎湖40元炸粿塞進滿滿新鮮牡蠣！酥皮外還有炸狗母蝦能搭配吃

趙少康視訊東非動物「希望台灣好天氣」　羅智強送手繪獅子陪投票

竹節草減弱熱帶低壓　西南風挾雨彈襲中南部

百張「追分成功」紀念票消失　台鐵報警急令「禁退票」查失蹤

高雄1家4口買「得來速」自小客暴衝猛撞翻車　搜出一堆毒品

無印良品「涼感好物」夏天必備　身體用噴霧秒降溫、網狂推超親膚涼被

這行業「遇3大致命衝擊」　專家示警：全台恐千家門市關門

【泰格與雪兒】朋友可以當同事嗎

國際熱門新聞

有台灣了？　川普將寄出200封關稅信：15-20%

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

知名神廟竟「毀屍滅證」數百具　清潔工爆：婦幼受到性侵

烏克蘭「紅軍城」陷落倒數？俄軍攻入畫面瘋傳

大馬居中調停　泰方「設1條件」同意停火

乘客飛行中猝死　機上遺體「神秘消失」

即／泰柬再交火　柬埔寨清晨「突襲邊境」

泰柬交火邊境出現陰莖雕像！竟是為抵禦黑魔法

即／美軍突襲敘利亞　擊斃ISIS領袖父子3人

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

金正男遭暗殺前「1反常舉動」曝！

快訊／美國解除部分緬甸制裁

美國大學槍擊1死1傷　槍手可能還在校內

更多熱門

相關新聞

大馬居中調停　泰方「設1條件」同意停火

大馬居中調停　泰方「設1條件」同意停火

泰國與柬埔寨邊境24日凌晨爆發13年來最嚴重的邊境危機，東協輪值主席國馬來西亞緊急出面調停。泰國25日發聲明指出，「原則上同意馬來西亞提出的停火建議，但必須以『當地實際情勢恰當』為前提」，同時強調柬埔寨部隊仍在對泰國領土發動無差別攻擊，顯示缺乏誠意，繼續讓平民陷於險境。

泰柬交火邊境出現陰莖雕像！竟是為抵禦黑魔法

泰柬交火邊境出現陰莖雕像！竟是為抵禦黑魔法

即／泰國再派6架F-16　炸毀「柬4軍事據點」！

即／泰國再派6架F-16　炸毀「柬4軍事據點」！

泰國：掌握「關鍵證據」證明柬埔寨先開火

泰國：掌握「關鍵證據」證明柬埔寨先開火

拒美中協調　泰國：柬埔寨須先停火

拒美中協調　泰國：柬埔寨須先停火

關鍵字：

泰國柬埔寨東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

內湖737排骨酥店闆娘超狂！只穿圍裙工作

大罷免前1天傳噩耗！八炯：她隔了1天才跟我說

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他

館長站台轟「青鳥」鬧場丟冥紙　身分曝光竟是反罷免網紅！

早餐店女員工偷吃已婚老闆！正宮求他回家

老師確診大腸癌　竟是這習慣害的

有台灣了？　川普將寄出200封關稅信：15-20%

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

更多

最夯影音

更多

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面