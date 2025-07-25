大支罷免金曲開嗆五月天　五迷氣炸：要飯仔當我們是塑膠喔

▲大支與楊舒雅、閩南狼合作的罷免單曲《辣的》，2天累積8.4萬次觀看。



記者鄒鎮宇／綜合報導

大罷免進入倒數時刻，饒舌歌手大支24日發布與楊舒雅、閩南狼合作的全新單曲《辣的》，先因文化部補助、中華文化總會主辦等引起討論，現在又因歌詞中攻擊五月天的相信音樂而惹惱五迷。

大支在《辣的》中用中文及台語唱，「相信音樂，屁，笑話。我看是相信草紙」，而「草紙」下方的英文翻譯寫「RMB」，證實是在說人民幣，諷刺五月天在中國開演唱會賺錢。

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▲▼大支開嗆五月天。（圖／翻攝人人有功練 YouTube）



許多五迷看到後紛紛在Threads上反擊，「我很少在這發政治文，實在是忍無可忍，哈囉，你們扯相信音樂衝啥小！去你的文化部，你們這些要飯仔唱這三小歌，五迷不是好惹的，真當我們是塑膠喔。明天是生平第一次投罷免票，我知道該怎麼做了，謝謝催票喔！不同意罷免，大罷免大失敗」、「五月天做得真的不比政府少，高雄氣爆、花蓮地震，甚至很多愛心活動公益，都默默的做，還有為台灣的音樂努力，為什麼要一直攻擊他們」。

也有人說，「五月天以前在高雄辦演唱會，當初青鳥怎麼捧的。現在五月天又被他們打成中共同路人，阿信真衰」、「你要為特定政黨創作diss誰都沒問題，但不要拿人民的納稅錢！政府補助不該這樣被濫用！台灣的藝文界就是這樣被搞爛的！五月天靠自己的創作，影響台灣人，然後捐款回饋社會，請問大支和合法的要飯為台灣貢獻了什麼」、「桃園都看得見五月天的復康巴士在路上跑，我只想說這幾個有捐錢嗎？沒有，只是要飯仔而已」。

針對文化部補助一事，文化部表示，文化部補助項目為人人有功練音樂工作室提出「校長兼撞鐘」第3季計畫，屬於自2023年起節目延續型計畫，時間點與指涉補助罷免宣傳無任何相關，也非針對單首歌曲或MV補助。

文化部說，補助計畫經外部專業人士審查，認為節目計畫提供台灣嘻哈歌手舞台，有助充實流行音樂新媒體內容，培育流行音樂人才並提增流行音樂多元發展趨勢，同意酌予部分補助，主要為整體支持「網路平台音樂節目」搭配「實體展演」。

文化部強調，尊重創作自由是文化工作最重要的核心價值，各項補助絕不涉及干預創作內容，也無涉及任何行政不中立。