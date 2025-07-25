吳秀華挺阿賓合體謝嘉銘　齊聲反惡罷、顧民主

▲藍白聯手齊聲反惡罷。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

民眾黨台東地方黨部主委謝嘉銘25日率副主委黃信豪與多位幹部，偕同台東縣議會議長吳秀華，在台東市南京路與正氣路口合體宣講，組成「反惡罷、顧民主、挺阿賓」團隊，持續走上街頭，呼籲民眾站出來投下不同意票，堅守台東的民主與建設成果。

謝嘉銘強調，立委黃建賓自當選以來，持續推動地方交通、災防、水資源等建設，也積極關注青年就業與長者福利，深受選民肯定。如今卻遭不實罷免，是對民主制度的踐踏，也是對民意選擇的否定。他強調：「投下不同意票，不讓政治鬥爭綁架台東未來。」

身為台東縣重要民意代表，吳秀華此次公開站台力挺黃建賓，展現守護地方政績與民主價值的決心。強調，政治不該成為惡性報復的工具，黃建賓是認真做事的立法委員，不該因政黨對立而遭惡意抹黑罷免。呼籲選民：「用選票說話，保護認真做事的人。」

黃建賓則親上火線，強調自己始終本著服務鄉親的初心一步一腳印推動政見，無懼惡意攻擊。他表示：「我尊重每一張選票，也更珍惜鄉親的託付。請大家一起守住台東的進步與建設，不讓政治對立傷害努力成果。」

謝嘉銘也重申，這場罷免案不只是針對個人的攻擊，更關乎整體台東的發展方向與民主正義的堅持。呼籲鄉親們於7月26日踴躍出門投票，投下「不同意」的一票，讓黃建賓繼續為台東鄉親打拼，逐一實現承諾的政見。

▲藍白聯手齊聲反惡罷。（圖／記者楊晨東翻攝）