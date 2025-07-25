「百工百業為台灣努力」　潘孟安：我們即將再次站上歷史的岔口

▲總統府秘書長潘孟安。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（25日）在首波大罷免進入倒數階段的時刻，於社群平台發文表示，「我們即將再次站上歷史的岔路口」，選擇的權利，屬於人民，百工百業前仆後繼，為了更好的台灣努力，而他深信，明天不論結果如何，台灣人民會繼續相信民主、相信自由，會選擇團結，繼續向前走。

大罷免首波投票倒數1天登場，潘孟安稍早在臉書發文表示，「我們所居住的國家，多山、傍海，有南風，也有東浪」。潘孟安說，這裡生活的人民，有著群山般的堅韌，也有大海似的溫柔。

潘孟安強調，在這個小小而多山的國家裡，曾走過戒嚴威權的陰影，也一起迎來民主的曙光，然而，民主從不是一蹴可幾的成果，而是世世代代台灣人民所共同維護的價值。

潘孟安指出，無論在哪個時代，台灣人民從不缺乏勇氣，相信未來會更好，相信每一次選擇，都能讓我們離理想更近一步，即使曾經歷痛苦與磨難，心中也始終相信，太陽的微光，明天依然會照亮海平線，灑進每一個生命的角落。

此外，潘孟安還說，「我們即將再次站上歷史的岔路口」，選擇的權利，屬於人民；民主的力量，也來自人民，我們的昨天，有先賢先烈披荊斬棘，鋪平了道路。

潘孟安進一步點出，至於，我們的今天，則有百工百業前仆後繼，為了更好的台灣而努力，而他深信，我們的明天，會繼續相信民主、相信自由，不論結果如何，台灣人民都會選擇團結，繼續向前走。