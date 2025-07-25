　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

氣爆頻傳警鐘響　台南市消防局開訓強化危險物品管理實戰應對

▲台南市消防局舉辦危險物品管理講習，邀請實務專家進行實戰授課，強化前線應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局舉辦危險物品管理講習，邀請實務專家進行實戰授課，強化前線應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

氣爆事故一再發生，公共安全再敲警鐘，2025年年初台中新光三越百貨地下室驚傳氣爆，造成5死38傷，令人震驚，而2024年7月台南市產協企業廠房亦發生重大火災，震動南市，回顧過往，包括生達製藥、色真顏料等工廠火警一再重演，凸顯「危險物品管理」絕非可有可無的配角。

▲台南市消防局舉辦危險物品管理講習，邀請實務專家進行實戰授課，強化前線應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為強化執法人員災害應變專業，台南市消防局於7月24日與25日在永華市政中心7樓禮堂舉辦「2025年度危險物品管理講習訓練」，計有內、外勤消防人員共百餘人參訓。此次課程特別邀請內政部消防署廖姓祕書與泰豐分裝場賴董事長蒞臨授課，將第一線實務經驗與最新法規導入教學，協助消防人員全面提升專業素養。

▲台南市消防局舉辦危險物品管理講習，邀請實務專家進行實戰授課，強化前線應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，訓練內容除涵蓋危險物品場所辨識、火災防控與事故處置外，也因應修法上路內容進行法規解析。2023年11月29日經立法院三讀通過、總統公佈修正之《消防法》正式施行，重點條文如下：提高罰則上限：公共危險物品場所違規罰鍰最高調升至新台幣150萬元。導致人命傷亡者追刑責：管理權人未落實消防防災計畫者，將負刑事責任。資訊公開透明：工廠、實驗室、倉儲等需主動提供危害資訊並設風險標示板，守護前線消防人員生命安全。「吹哨者條款」獎金加碼：台南市檢舉不法場所最高可領罰鍰20%作為獎勵。

▲台南市消防局舉辦危險物品管理講習，邀請實務專家進行實戰授課，強化前線應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，隨高科技產業擴展，工廠種類與危險物品使用愈趨多元，消防局肩負檢查與管理任務更加繁重。他強調：「唯有讓第一線人員具備更高的專業知能與法治素養，才能守護市民生命財產安全。」

▲台南市消防局舉辦危險物品管理講習，邀請實務專家進行實戰授課，強化前線應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯則指出，推動「公共危險物品保全監督管理制度」是市府長期目標之一。他呼籲業者應深化「自我財產、自我防護」觀念，落實自主檢查與應變準備，共同打造既安全又宜居的城市環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 3929 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男大生遭輾斃全身變形　校方哀痛：將發畢業證書
國光客運欠銀行團逾20億　擬停駛14條路線
快訊／酸侯友宜「逃漏稅包租公」　高嘉瑜挨告2罪名結局出爐
快訊／汐止行政中心墜樓！1男從8F墜落
全台最大星巴克爆滿！　首日湧人潮
警告年輕人「牢飯都不用錢」　陳玉珍檢舉罷團返鄉專車涉賄選
輾斃男大生！肇事駕駛現身　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面
快訊／千萬號碼來了！　5、6月統一發票開獎
國立大學爆性侵　助理教授硬上2次：只是需要1個性伴侶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

氣爆頻傳警鐘響　台南市消防局開訓強化危險物品管理實戰應對

風災重創烏腳病醫院　志工召集週末搶救文物現場

和逸台南西門館奪「育兒友善金獎」　南台灣親子住宿亮點

溫暖民間力量　台南愛心慈善會捐助31戶邊緣戶每戶領現金與物資

桃園里長大串連　合體萬美玲呼籲守住好立委

桃園「石門水庫楓半馬」　聯合日本神戶馬拉松共同行銷

推廣惜食料理　「首惜廚師」提惜食三階論

謝美英牽線做公益　「桃鍋物」招待憨兒吃鍋趣

總經費40億　張善政拍板自行興建「蘆竹行政園區」

世大運中國搶賀電　張善政力挺台灣選手譴責中方行為

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【大雨也擋不住】罷團造勢破5萬人　冒雨力挺齊聚凱道

氣爆頻傳警鐘響　台南市消防局開訓強化危險物品管理實戰應對

風災重創烏腳病醫院　志工召集週末搶救文物現場

和逸台南西門館奪「育兒友善金獎」　南台灣親子住宿亮點

溫暖民間力量　台南愛心慈善會捐助31戶邊緣戶每戶領現金與物資

桃園里長大串連　合體萬美玲呼籲守住好立委

桃園「石門水庫楓半馬」　聯合日本神戶馬拉松共同行銷

推廣惜食料理　「首惜廚師」提惜食三階論

謝美英牽線做公益　「桃鍋物」招待憨兒吃鍋趣

總經費40億　張善政拍板自行興建「蘆竹行政園區」

世大運中國搶賀電　張善政力挺台灣選手譴責中方行為

快訊／救護車送婦就醫！遭小貨車高速碰撞　警消救出3人

加油要快！　下周油價估漲0.2元

男大生遭砂石車輾斃全身變形　長榮大學哀痛回應：將發畢業證書

國光客運擬停駛14條虧損路線　公路局：6條先整併

2025陸劇黑馬！25歲甜美女星「看屍體變化圖鑑」拍完首場戲做惡夢

柯建銘等22綠委否決2大法官　游盈隆：賴總統面子原來並沒那麼重要

官網更新農場排名！11台將入列　4人有望本季升上大聯盟

懷孕7月「彎腰一舉動」肚劇痛！醫揭驚人真相 洪詩憂：每次都來得很突然

這3星座越存越有、越投越賺！最佳理財拍檔星座大公開

罷團晚會10萬人上凱道　林佳龍：7月26日是屬於公民的日子

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

地方熱門新聞

AMG賓士、挖土機、聯結車8/5台南地檢變價拍賣開搶

3米蟒蛇獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去

張善政拍板　自行興建「蘆竹行政園區」

62歲阿嬤當保全站上哨崗也站穩自己的人生路

桃園「石門水庫楓半馬」　聯合日本神戶馬拉松共同行銷

世大運中國搶賀電　張善政挺台灣選手

台南和順工業區感念台電搶修辛勞捐60箱平安餅祝福幕後英雄

桃園里長大串連　合體萬美玲呼籲守住好立委

車聚佔領國3南投服務區

推廣惜食料理　「首惜廚師」提惜食三階論

埔里土石流受災戶　國軍出動助清理家園

謝美英牽線做公益　「桃鍋物」招待憨兒吃鍋

和逸台南西門館奪「育兒友善金獎」南台灣親子住宿亮點

網瘋傳「台中19投票所」地點超詭異　事實查核中心出手了

更多熱門

相關新聞

和逸台南西門館奪「育兒友善金獎」南台灣親子住宿亮點

和逸台南西門館奪「育兒友善金獎」南台灣親子住宿亮點

和逸飯店•台南西門館榮獲雄獅旅行社「育兒友善金獎」，憑藉完善親子設施與貼心服務，成為南台灣親子旅宿新亮點，為迎接暑期旅遊熱潮，飯店25日起至8月28日推出「這夏逸起玩」住房專案，AMAZZING CLUB會員預訂平日四人入住只要新台幣3999元，另可選擇高鐵聯票住房方案享高鐵票七折，讓全家大小輕鬆玩遍台南。

溫暖民間力量台南愛心慈善會捐助31戶邊緣戶每戶領現金與物資

溫暖民間力量台南愛心慈善會捐助31戶邊緣戶每戶領現金與物資

台南和順工業區感念台電搶修辛勞捐60箱平安餅祝福幕後英雄

台南和順工業區感念台電搶修辛勞捐60箱平安餅祝福幕後英雄

從偏鄉到山林！台南4教育典範獲杏壇芬芳獎用愛教出希望

從偏鄉到山林！台南4教育典範獲杏壇芬芳獎用愛教出希望

迪士尼學英語、動手玩機器人！台南184校暑期開課 全國最多！

迪士尼學英語、動手玩機器人！台南184校暑期開課 全國最多！

關鍵字：

氣爆台南消防局危險物品管理

讀者迴響

熱門新聞

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

跑車男酒駕追撞不治　長髮妹嚇傻蹲路肩

富豪CEO遭大象「活活踩碎」身亡

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

百萬YouTuber「提前回台灣了」

為了新青安買房「住1年決定換屋」！1問題心累

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

50%當選卻被25%罷掉？黃暐瀚：為何支持者消失

李元瀚台電制服不合身　ICU連夜找阿姨改

檳榔攤剪刀插頭頂捅破顱骨　他腦漿外流慘死

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面