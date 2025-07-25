氣爆頻傳警鐘響　台南市消防局開訓強化危險物品管理實戰應對

▲台南市消防局舉辦危險物品管理講習，邀請實務專家進行實戰授課，強化前線應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

氣爆事故一再發生，公共安全再敲警鐘，2025年年初台中新光三越百貨地下室驚傳氣爆，造成5死38傷，令人震驚，而2024年7月台南市產協企業廠房亦發生重大火災，震動南市，回顧過往，包括生達製藥、色真顏料等工廠火警一再重演，凸顯「危險物品管理」絕非可有可無的配角。

為強化執法人員災害應變專業，台南市消防局於7月24日與25日在永華市政中心7樓禮堂舉辦「2025年度危險物品管理講習訓練」，計有內、外勤消防人員共百餘人參訓。此次課程特別邀請內政部消防署廖姓祕書與泰豐分裝場賴董事長蒞臨授課，將第一線實務經驗與最新法規導入教學，協助消防人員全面提升專業素養。

消防局指出，訓練內容除涵蓋危險物品場所辨識、火災防控與事故處置外，也因應修法上路內容進行法規解析。2023年11月29日經立法院三讀通過、總統公佈修正之《消防法》正式施行，重點條文如下：提高罰則上限：公共危險物品場所違規罰鍰最高調升至新台幣150萬元。導致人命傷亡者追刑責：管理權人未落實消防防災計畫者，將負刑事責任。資訊公開透明：工廠、實驗室、倉儲等需主動提供危害資訊並設風險標示板，守護前線消防人員生命安全。「吹哨者條款」獎金加碼：台南市檢舉不法場所最高可領罰鍰20%作為獎勵。

市長黃偉哲表示，隨高科技產業擴展，工廠種類與危險物品使用愈趨多元，消防局肩負檢查與管理任務更加繁重。他強調：「唯有讓第一線人員具備更高的專業知能與法治素養，才能守護市民生命財產安全。」

消防局長李明峯則指出，推動「公共危險物品保全監督管理制度」是市府長期目標之一。他呼籲業者應深化「自我財產、自我防護」觀念，落實自主檢查與應變準備，共同打造既安全又宜居的城市環境。