陸駐美大使：防止台獨分子把中美拖入衝突對抗的危險境地

▲陸駐美大使謝鋒。（圖／翻攝陸駐美使館）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美國大使館24日舉辦紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年招待會，大陸駐美大使謝鋒在會上表示，防止極少數「台獨分裂分子」把中美拖入衝突對抗的危險境地。

謝鋒提到，歷史的刀光劍影始終映照著對和平安寧的渴望，要以史為鑒，堅定維護和平之志；不畏強暴，增強捍衛和平之力；同舟共濟，共走和平發展之路。要堅持元首戰略引領，維護來之不易的對話合作勢頭，排除各種干擾破壞。

謝鋒指出，特別是慎之又慎處理台灣問題，防止極少數「台獨分裂分子」把中美拖入衝突對抗的危險境地，讓中美關係重回穩定健康可持續發展的正確軌道，為世界和平、穩定、繁榮注入正能量。

大陸駐美使館國防武官劉展也提到，應汲取歷史教訓，珍視二戰勝利成果，防止戰爭重演，「中國軍隊將為維護二戰後國際秩序，為維護地區和全球安全穩定，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。」

劉展還說，中方將堅持兩國元首戰略引領，按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美兩軍關係穩定健康可持續發展。

另外，活動上也邀請了飛虎隊（American Volunteer Group）101歲的老兵古德里奇透過視訊發言，回憶中美共同抗戰的歷史。