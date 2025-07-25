世大運搶賀電風波！　中國學生體育聯合會：堅決反對藉體育謀獨挑釁

▲中華隊領獎後出現大陸官員鬧場。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

記者魏有德／綜合報導

德國萊茵魯爾世大運賽程如火如荼地舉行，中華跆拳道男團選手奪牌後，賽後卻發生中國官員上前粗暴阻止選手領取我政府頒發賀電的衝突事件，引起輿論譁然。對此，中國學生體育聯合會發表聲明稱，未主動與台方人員發生衝突，「民進黨當局妄圖借體育謀獨挑釁，並為一黨一己私利進行政治操弄，不得人心，必遭失敗。」

中國學生體育聯合會聲明指出，第32屆世界大學生夏季運動會7月16日至27日在德國舉行，由國際大學生體育聯合會（國際大體聯）主辦。根據國際大體聯1987年決議，中國台灣地區派團參加國際大體聯所有賽事時，官方名稱須為中華台北（英文名稱 Chinese Taipei），且根據國際大體聯禮賓規定，未經許可的任何材料或標語均不能在頒獎等官方場合展示。

聲明表示，儀式結束後，台灣地區體育部門負責人及其陪同人員4至5人以及台灣媒體記者2至3人進入運動員混採區，突然從隨身攜帶的背包中取出包含「中華民國」、「教育部部長」字樣的賀電，意圖發給中國台北運動員。鑒於此舉明顯違反「奧運模式」和國際大體聯禮賓規定，「中國代表團工作人員發現後有理有節上前進行核實，留存其違反國際大體聯相關禮賓規定的證據，期間未主動與台方人員發生肢體衝突。但台方人員態度蠻橫、言語惡劣、動作粗魯，不停推搡中國代表團工作人員，其中1名工作人員的右手被對方劃傷。」

聲明提到，中國台北代表團違反「奧運模式」和國際大體聯禮賓規定在先，更在運動會賽場公共區域無理阻撓中國代表團工作人員瞭解情況。中國代表團為此所採取的行為是維護「奧運模式」和國際大體聯禮賓規定的正當必要之舉。國際大體聯已對此表示支持，其有關負責人先後約談了中國台北大專體總會長、中國台北代表團團長王淑音及中國台北大專體總「國際部」負責人李芳蘭，要求其遵守「奧運模式」約束中國台北代表團相關行為。

聲明強調，兩岸關係和平發展，兩岸體育界、青年團結友愛，是兩岸人民的共同期望，「中國台北代表團在比賽場館內，在眾多國家和地區代表、現場觀眾及媒體的關注下，公然違反奧運模式和國際組織禮賓規定，與兩岸人民的期待背道而馳。民進黨當局妄圖借體育謀獨挑釁，並為一黨一己私利進行政治操弄，不得人心，必遭失敗。」