　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

世大運搶賀電風波！　中國學生體育聯合會：堅決反對藉體育謀獨挑釁

▲▼中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

▲中華隊領獎後出現大陸官員鬧場。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

記者魏有德／綜合報導

德國萊茵魯爾世大運賽程如火如荼地舉行，中華跆拳道男團選手奪牌後，賽後卻發生中國官員上前粗暴阻止選手領取我政府頒發賀電的衝突事件，引起輿論譁然。對此，中國學生體育聯合會發表聲明稱，未主動與台方人員發生衝突，「民進黨當局妄圖借體育謀獨挑釁，並為一黨一己私利進行政治操弄，不得人心，必遭失敗。」

中國學生體育聯合會聲明指出，第32屆世界大學生夏季運動會7月16日至27日在德國舉行，由國際大學生體育聯合會（國際大體聯）主辦。根據國際大體聯1987年決議，中國台灣地區派團參加國際大體聯所有賽事時，官方名稱須為中華台北（英文名稱 Chinese Taipei），且根據國際大體聯禮賓規定，未經許可的任何材料或標語均不能在頒獎等官方場合展示。

聲明表示，儀式結束後，台灣地區體育部門負責人及其陪同人員4至5人以及台灣媒體記者2至3人進入運動員混採區，突然從隨身攜帶的背包中取出包含「中華民國」、「教育部部長」字樣的賀電，意圖發給中國台北運動員。鑒於此舉明顯違反「奧運模式」和國際大體聯禮賓規定，「中國代表團工作人員發現後有理有節上前進行核實，留存其違反國際大體聯相關禮賓規定的證據，期間未主動與台方人員發生肢體衝突。但台方人員態度蠻橫、言語惡劣、動作粗魯，不停推搡中國代表團工作人員，其中1名工作人員的右手被對方劃傷。」

聲明提到，中國台北代表團違反「奧運模式」和國際大體聯禮賓規定在先，更在運動會賽場公共區域無理阻撓中國代表團工作人員瞭解情況。中國代表團為此所採取的行為是維護「奧運模式」和國際大體聯禮賓規定的正當必要之舉。國際大體聯已對此表示支持，其有關負責人先後約談了中國台北大專體總會長、中國台北代表團團長王淑音及中國台北大專體總「國際部」負責人李芳蘭，要求其遵守「奧運模式」約束中國台北代表團相關行為。

聲明強調，兩岸關係和平發展，兩岸體育界、青年團結友愛，是兩岸人民的共同期望，「中國台北代表團在比賽場館內，在眾多國家和地區代表、現場觀眾及媒體的關注下，公然違反奧運模式和國際組織禮賓規定，與兩岸人民的期待背道而馳。民進黨當局妄圖借體育謀獨挑釁，並為一黨一己私利進行政治操弄，不得人心，必遭失敗。」

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小A辣開房大咖球星　前男友回應了！被讚台灣驕傲
大罷免倒數！韓國瑜率藍委催票：31席若被罷台灣民主變妖怪
一通電話騙光836萬元　受害老闆：那是我一輩子積蓄
太多人來看《鬼滅》！飲料爆米花賣光…日電影院崩潰
李元瀚最後台電制服不合身　ICU「連夜找阿姨改」淚：一定很痛
快訊／泰柬邊境再度交火
姊夫開口借錢竟喪命！惡男當姊面「2刀奪命」遭聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

世大運搶賀電風波！　中國學生體育聯合會：堅決反對藉體育謀獨挑釁

假布布無所不在！　泡泡瑪特在美提告「711販售盜版LABUBU」

陸疑提供台商「罷免優惠機票」　陸委會：中共不要插手！

對泰柬邊境交火「深感憂慮」　陸外交部：秉持公正立場勸和促談

邊牧犬被美容店忘在烘毛箱1hr…活活烤死　飼主怒控：還騙是中暑

南非片面更名降等「台北聯絡代表處」　陸外交部：讚賞

「脫鈎斷鏈」是孤立自己　習近平：中歐要開放合作妥善處理分歧

日光浴能減肥？女子連續曬背9天致「腎衰竭」　醫痛斥：無根據

「人造太陽」照向投資路！　中國聚變公司獲百億人民幣投資

專攻「大陸女性」偷拍網站被檢舉　「N號房」翻版超過22萬人訂閱

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【大雨也擋不住】罷團造勢破5萬人　冒雨力挺齊聚凱道

世大運搶賀電風波！　中國學生體育聯合會：堅決反對藉體育謀獨挑釁

假布布無所不在！　泡泡瑪特在美提告「711販售盜版LABUBU」

陸疑提供台商「罷免優惠機票」　陸委會：中共不要插手！

對泰柬邊境交火「深感憂慮」　陸外交部：秉持公正立場勸和促談

邊牧犬被美容店忘在烘毛箱1hr…活活烤死　飼主怒控：還騙是中暑

南非片面更名降等「台北聯絡代表處」　陸外交部：讚賞

「脫鈎斷鏈」是孤立自己　習近平：中歐要開放合作妥善處理分歧

日光浴能減肥？女子連續曬背9天致「腎衰竭」　醫痛斥：無根據

「人造太陽」照向投資路！　中國聚變公司獲百億人民幣投資

專攻「大陸女性」偷拍網站被檢舉　「N號房」翻版超過22萬人訂閱

台男在大馬暴斃！裸躺馬路「狂吞泥土」　生前被友逼吸毒

卓榮泰院會談投票所異動引盧秀燕不滿　行政院：不該無端指控

曳引車右轉不禮讓「機車捲輪下」騎士噴出重摔　驚險畫面曝光

洪森PO親密合照打臉「泰前總理」戴克辛！　揭兩家翻臉內幕

打工度假是旅遊、理財還是人生投資？　揭澳洲真實生活與財務挑戰

嫌鄰太吵！小黃運將「5刀刺進他心肺」　遇警喊：我殺人了

確定否決蔡秋明？　傅崐萁：檢察官任司法院長表示法界無人

小A辣開房美球星「前男友被讚台灣驕傲回應了」！解答性向：與有榮焉

玩家探討Switch2地區預購差異　日本學者分析恐「公平認知」不同

苗栗休旅車突「騎上」路旁黑車　 肇因竟是駕駛打了大噴嚏

【試圖搶賀電】中華隊領獎遭中國官員鬧場！　體育署長嚴厲譴責

大陸熱門新聞

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

泡泡瑪特在美提告711販售盜版LABUBU

邊牧犬被美容店忘在烘毛箱1hr…活活烤死

專攻「大陸女性」偷拍網站被檢舉　

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

3歲童18樓墜下奇蹟生還　一票人驚：祖宗夠硬

男大生「忘關鏡頭」打X槍畫面全直播　線上各校同學看呆

對泰柬邊境交火「深感憂慮」　陸外交部回應

泡泡瑪特創辦人：希望Labub成為百年IP

噁！上海迪士尼「多人隨地抽菸、大小便」

陸疑提供罷免優惠機票　陸委會：中共別插手

全紅嬋歸隊訓練了！粉絲喊：全運會見

南非片面更名降等「台北聯絡代表處」　陸外交部：讚賞

減肥偏方？女子連曬背9天致腎衰竭

更多熱門

相關新聞

傅兆玄世大運跳高連2屆摘銀

傅兆玄世大運跳高連2屆摘銀

台灣跳高好手傅兆玄今（25）日在德國萊茵魯爾世大運決賽登場，他資格賽跳出2公尺13，與7人並列第1晉級，力拚運連兩屆站上頒獎台，他在決賽展現絕佳狀態，從2公尺08起跳到挑戰2公尺25都是一跳就過，但以色列對手最後一次挑戰2公尺27成功，上演逆轉秀，傅兆玄最終收下一面銀牌。

林翊凱世大運110公尺跨欄第6名作收

林翊凱世大運110公尺跨欄第6名作收

林昱堂決賽繳7公尺72　世大運拿第6名

林昱堂決賽繳7公尺72　世大運拿第6名

世大運中國搶賀電　張善政挺台灣選手

世大運中國搶賀電　張善政挺台灣選手

反曲弓女團挺進金牌戰、男團落入銅牌戰

反曲弓女團挺進金牌戰、男團落入銅牌戰

關鍵字：

賀電頒獎中華隊衝突世大運中國

讀者迴響

熱門新聞

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

富豪CEO遭大象「活活踩碎」身亡

50%當選卻被25%罷掉？黃暐瀚：為何支持者消失

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

李元瀚台電制服不合身　ICU連夜找阿姨改

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天「發現被刪好友」

三颱鼎立！范斯高今最近台　9縣市大雨

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

為了新青安買房「住1年決定換屋」！1問題心累

公公每天要視訊！媳住婆家不到1個月遭性侵

捷運爆乳線！　2正妹「挖空炸半球」身分曝光

傅崐萁夫妻嗆沒看到花蓮捐款　童子賢貼細項打臉「近億捐款名單曝」

20歲櫻花妹拉客被捕　2年撈2450萬

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面