關稅休兵可能再延期90天　美財長：美國不願與中國脫鉤

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美中貿易談判預計下周在瑞典登場，美國財政部長貝森特23日透露，原訂8月12日到期的關稅寬限期，有可能再延長90天，並且直言美國不願與中國脫鉤。

《法新社》報導，美中計畫28與29日在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）舉行第3輪貿易會談，美方由貝森特領軍，中方則派出副總理何立峰出席。

貝森特接受《彭博社》採訪時樂觀指出，「我們現在跟中國的關係非常好」，屆時會談主題可能不限於稀土與出口管制，而是「進行更大格局的討論」。他預告，雙方將討論採購協議、尤其是農產品，此外也可能包括中國採購俄羅斯及伊朗石油等安全問題。

被問及8月12日的最後期限時，貝森特抱持開放態度，甚至直言可能把期限延長90天，「雙方都緩和了緊張局勢，我認為我們可以跟他們進行良好的定期會晤。」

他強調，美國不尋求與中國脫鉤，而是希望達成「供應鏈去風險化」，但中國占全球製造業30%的現況「無法持續下去」。

今年4月，美中針對彼此的出口商品展開針鋒相對的關稅戰，稅率甚至達到令人卻步的3位數，但已於5月中旬休戰至今。雙方在日內瓦達成90天寬限期協議後，一度陷入僵局，華府指控北京違反協議，在批准稀土出口許可方面進度緩慢，但2國隨後同意推動框架落實共識。