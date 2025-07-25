烏山頭水庫強化關鍵防護演練！　無腳本演練磨出災防韌性

▲陳永全博士於烏山頭水庫講授「無腳本推演」技巧，與第一線管理人員深入互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對全球地緣政治風險升溫與複合型災害頻傳，農業部農田水利署嘉南管理處積極強化轄內水庫的災防與應變能力，並於烏山頭水庫旅客服務中心舉辦「2025年關鍵基礎設施安全防護講座」，以「無腳本、真實感、即戰力」為訓練核心，開啟水庫災防演練新篇章。

此次講座由輔導室主辦，特別邀請國防大學戰爭學院前上校主任教官、戰略專家陳永全博士擔任主講，分享「2025城鎮韌性關鍵基礎設施防護演習」理念與實戰操作方式，吸引來自本處及轄下烏山頭、白河、新化與嘉義等分處約70位第一線水庫管理人員踴躍參與。

講座核心亮點是無腳本災防演練。陳教官以戰略角度切入，設計兩大情境：「聯合封鎖階段」模擬中共軍演導致區域封鎖、水庫提前啟動應變中心；「火力攻擊階段」則模擬多地爆炸，烏山頭水庫發生通訊中斷與遊客傷亡狀況，突顯緊急應變與資源調度的複雜度。

與會人員分為指揮幕僚、計畫參謀、應變執行、資源調度、財務行政與外部支援六組，透過狀況發布、分組討論、集中報告與講評等迴圈模式進行桌上推演，模擬實際決策與應變壓力。

「沒有預演、沒有劇本、沒有對白」，是這場演練的最大特點。陳教官強調：「真正的災難沒有劇本，現場人員的反應決定救災成效。」過往傳統演練多流於形式，無法對應真實複雜變局。此次無腳本演練不僅打破舊有框架，更讓第一線人員在「突如其來」的壓力下，學會即時協調、正確判斷與迅速處置。

陳教官以詼諧風趣又犀利的方式，引導學員反思過往災防錯誤觀念與僵化流程，並強調「平時防災、變時反恐、戰時防衛」的韌性策略，促使基礎設施單位建構整合性通訊指管系統、有效疏散計畫與快速應變框架。

嘉南管理處表示，隨著極端氣候與戰略風險交錯，關鍵基礎設施如水庫的營運安全與防衛力成為國土安全的第一線。透過無腳本演練，不僅磨練了各組人員的即戰能力，也提升整體災防策略與部門協同能力，真正落實「有備無患」的精神。

未來將持續導入「想定式演練」與「跨機關協作」模式，並強化災防教育訓練，擴大基礎設施人員對複合型災變的理解與應變準備，為南部水資源設施打造更堅實的防護網。