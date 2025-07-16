敵導彈攻擊南部！高雄防空演習街道全淨空　戰災搶救超逼真

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市2025城鎮韌性「防空演習」於今（16）日13時30分至14時實施，在警報發布後，隨即實施人車管制30分鐘，輕軌、公車配合停駛，街道也全面淨空。高市警局也於美麗島捷運站、新興區公所等地實施防空疏散避難等實作演練。初步了解，這次演習目前無民眾違反民防法規定案件。

▲高雄防空演習7/16登場！「人車管制30分鐘」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼高雄防空演習7/16登場！「人車管制30分鐘」街道全面淨空。（圖／記者吳世龍攝）

高雄防空演習自13時30分起正式啟動，民眾手機紛紛響起國家級警報，上頭寫著「城鎮韌性演習/防空警報］敵導彈攻擊臺灣南部（臺南除外），儘速避難」。

這次演習模擬敵情威脅來襲情境，結合防空警報發布、民眾避難疏散、重要設施防護及災後應變等項目，並同步檢視地方政府各項應變資源整合與指揮應變效能。高雄市警局在各區重要路段同步實施交通管制與人車疏導，警力部署綿密，民眾配合度高。

▼高雄防空演習，實地演練戰災搶救。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市警局也在新興分局前方道路進行車停、人疏散演練，並於美麗島捷運站、新興區公所及大統百貨公司五福店實施防空疏散避難等實作演練。

演習期間人、車不依規定進行防空疏散避難或不接受軍、憲、警察及民防人員引導者，依民防法規定，最重可處新台幣15萬元罰鍰。初步了解，這次演習目前無民眾違反民防法規定案件。