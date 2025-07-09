基隆東安里土石流防災兵推　黃紅警戒分級撤離護家園

▲颱風季超前部署！基隆東安里自主防災兵推。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區東安里7日下午於東安里民活動中心，舉辦「自主防災社區兵棋推演工作坊」，由東安里長林睿騰帶領社區防災志工及居民35人參與。並邀請信義區公所秘書朱南光、經建課長陳立偉、中華科大洪志評教授蒞臨指導，深化民眾防災意識與實戰能力。

基隆市95%為山坡地，面對颱風豪雨易發生落石、崩塌及土石流等坡地災害，加強社區自主防災動員可降低災損風險。今年第四號颱風丹娜絲應變期間，信義區公所秘書朱南光特別為東安里的防災志工加油打氣，感謝颱風應變期間，里長及志工共同守護家園安全。

兵推模擬土石流警戒發布後的行動分工，從監測雨量開始，進行疏散路線規劃、保全住戶聯繫到避難收容處所開設，社區分工明確並且落實演練。如果發布黃色警戒時即啟動預防性撤離，達紅色警戒時則由警方協助強制撤離並逐戶確認，最大程度降低人員傷害風險。

產發處技佐陳財郎表示，誘發土石流的因素有「土石多、雨水多、坡度多」的三多條件，颱風豪雨及地震等環境擾動都會加速條件的形成，甚至地震因素也會有造成土石崩塌堆積情形，應即刻通報處理。

信義區公所經建課長陳立偉說，信義區東安里內土石流潛勢溪流有保全住戶共5戶8人，每有颱風警報發布即會聯繫里長，確認實際居住在家人數，預先調查是否依親避難或協助安置，並提醒準備好緊急避難包，當警戒發布可立即撤離，確保人員安全。

洪志評教授強調，現在有許多數位防災科技相當便捷，如「土石流及大規模崩塌防災資訊網」、「國家災害防救科技中心」等LINE官方帳號，可以加入好友訂閱即時情資，也能進行巡查通報反饋現地狀況，為社區防災工作盡一份心力。